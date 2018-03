La delegada en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez dejó su cargo este jueves para buscar un escaño en el Senado de la República.

En su cuenta de Twitter escribió, “"¿Quieren que me quede otros días?, me quedo"... pero no, @XochitlGalvez no estará más al frente de la Miguel Hidalgo; buscará escaño en el Senado..."

Durante su despedida en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, explicó que el miércoles presentó su renuncia formal al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Explicó que la candidatura la buscará por dos vías, la plurinominal y la mayoría en el Senado.

Ahora será Adolfo Arenas el encargado de despacho en la demarcación.

