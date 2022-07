En México, 11 millones 546,977 de personas viven en zonas que son catalogadas con rezago social alto y muy alto, según estimó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El Coneval también detalló que las AGEB (Áreas Geoestadísticas Básicas) urbanas —que son segmentos que incluyen entre 1 y 50 manzanas en cada municipio— concentran 99.2 millones de personas, es decir, alrededor de 78.6% de la población total de México, según el censo del 2020.

El informe del Consejo estableció que 9 millones 594,764 de mexicanos habitaban en zonas con alto rezago, que representó 9.7% del total (99.2 millones de personas).

Mientras que 1 millón 952,213 personas se distribuyeron en zonas con un muy alto rezago, lo cual representó 2 por ciento. Ambas categorías suman 11.7% del total, es decir, aproximadamente una de cada 10 personas vive en zonas con estas clasificaciones en el país.

Con lo que se refiere a nivel nacional, 15.7% de la población urbana en el país habita en AGEB urbanas catalogadas con rezago social muy bajo. Por otra parte, 72.7% de las personas habitan en zonas urbanas con GRS (Grado de Rezago Social) bajo o medio, siendo las AGEB con clasificación bajo las que mayor población concentran con 39,472,350 personas, lo que equivale al 39.8% de la población urbana total del país.

“El GRS es una medida que resume indicadores de carencias sociales y bienes del hogar. Los indicadores de carencias sociales utilizados para la estimación del GRS a nivel AGEB urbana están relacionados con cuatro dimensiones señaladas en la Ley General de Desarrollo Social: rezago educativo; acceso a los servicios de salud; calidad y espacios de la vivienda; y, servicios básicos en la vivienda”, se indicó.

Por otro lado, el Coneval precisó que en zonas con rezago alto y muy alto, la población de 15 años o más con educación incompleta representa 45.8 y 60.9%, respectivamente.

De igual manera, se informó que de cinco viviendas, una no cuenta con elementos de calidad y servicios básicos, 29.6% no disponen de drenaje, 23.2% cuentan con pisos de tierra y 20.5% no disponen de agua entubada a la red pública.

Situación por estados

De acuerdo con las estimaciones del Coneval, en el 2020, cinco estados del país tuvieron el mayor porcentaje Áreas Geoestadísticas Básicas urbanas con rezagos altos y muy altos, lo que quiere decir que su población vive con condiciones de mayor desventaja social.

Chiapas se encuentra a la cabeza con 52.1%, que es igual a 1 millón 404,206 de personas, le sigue Oaxaca con 48% (1 millón 172,506); en tercer lugar se encuentra Guerrero con 39.1% de su población (828,270).

En cuarto y quinto lugar se encuentran Puebla con 35.9% (1 millón 776,046) y Yucatán con 29.3% (596,697).

En el otro extremo, la Ciudad de México, Baja California, Querétaro, Nuevo León y Aguascalientes presentan el mayor porcentaje de AGEB urbanas en GRS muy bajo o bajo.

“Adicionalmente, en estas AGEB habita más de 65.8% de la población total de cada entidad.

“Destaca el caso de Ciudad de México donde 90.5% de sus AGEB urbanas están clasificadas en muy bajo o bajo GRS mientras que en las otras cuatro entidades este porcentaje ronda entre 63.4 y 65.2 por ciento”.

