Vive 70% del mundo bajo régimen autocrático

La directora ejecutiva de la Fundación Kofi Annan, Corinne Momal-Vanian, enfatizó que las democracias a nivel mundial están siendo afectadas y en la actualidad 70% de la población ahora vive bajo algún régimen autocrático.

Por ello, en el tercer día de trabajos de la Cumbre Global de la Democracia Electoral, dijo que el punto clave es mayor transparencia y también tener elecciones libres y justas. “Esto lo podemos reunir para poder contar con una buena implementación de la ley que sea aceptada por todos, y que sea implementada adecuadamente, de manera justa”, destacó.

Falta de participación

Dijo que el futuro de la democracia dependerá de revertir las tendencias actuales como la falta de inclusión de los jóvenes.

“Las instituciones democráticas tienen que incluir a tantos jóvenes como sea posible, cosa que en realidad no se ha logrado. Los jóvenes menores a 30 años representan 50% de la población mundial, pero sólo 2.2% de los parlamentarios lo saben, entonces, es muy difícil realmente representarles de manera democrática. En este contexto, la democracia va a depender de revertir esta tendencia, incluyendo la generación actual, no nada más a la generación a futuro”, precisó.

En la ponencia “El papel de los Organismos Electorales en el Fortalecimiento de la Democracia Electoral”, realizada en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), Corinne Momal-Vanian, subrayó la importancia de involucrar a los jóvenes y educarlos en general sobre los procesos electorales, ya que “están desilusionados sobre la democracia, no tienen acceso a una verdadera democracia, no se cubren sus aspiraciones y la sociedad no los ha incluido en los parlamentos”.

Subrayó que las instituciones democráticas tienen que incluir a tantos jóvenes como sea posible y fortalecer su educación. Corinne Momal-Vanian indicó que no todo es oscuridad, ya que la aspiración de la gente para contar con democracia continúa.

Por su parte, el Asesor Especial para África de la Fundación Kofi Annan, Arnauld Akodjenou, lamentó que en esta región la democracia no esté tan bien como se pensaba, ya que hay más países no democráticos que democráticos.

“Hablando acerca de África en cuanto a la democracia y las elecciones, les puedo decir que requerimos mucho de la educación cívica, no nada más a nivel de todo el Continente Africano, sino a nivel de países específicos”.

jorge.monroy@eleconomista.mx