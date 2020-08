El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el video que se difundió en redes sociales en el que se ve la entrega de dinero a ex colaboradores del Senado de la República es prueba de la “inmundicia”.

“No lo había yo visto, no lo conocía habría que ver si es el video que entregó el señor Lozoya a la Fiscalía (…) Este video que se dio a conocer muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba porque todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades conciencias, para comprar votos según las declaraciones del señor Lozoya parte de este dinero se utilizó para la aprobación de la llamada reforma energética que tanto se promovió se defendió por medios de comunicación, los escritos, columnistas, intelectuales orgánicos”, sostuvo el mandatario.

López Obrador cuestionó que el video divulgado no ha tenido “la importancia que tiene” en los medios de comunicación y recordó el caso de René Bejarano, y el video en donde también se le ve con grandes cantidades de dinero y quien era su colaborador cercano mientras era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.

“No es el video de René Bejarano, ese se difundió pero a nivel nacional e internacional y este veo que apenas en las redes sociales, las grandes televisoras no tienen exposición, no se habla del tema, por eso como dice la gente, no se entera porque no todos tienen acceso a internet, muchos se informan por televisión abierta”, dijo el presidente.

El titular del Ejecutivo sostuvo que se la decisión de combatir la corrupción está tomada lo cual ayudará a las clases más desprotegidas.

“Lo que tenía que destinarse a ellos se lo robaban, por eso no había nada, por eso inventaron de que si se le daba a los pobres era populismo, paternalismo, todo lo que iba arriba era fomento, reforma estructural, impulso al crecimiento, rescate, entonces tenemos que limpiar el país y yo llamo a todos, que nos ayuden los medios a difundir todo esto y de manera responsable, repito sin linchamientos políticos, todo de conformidad de la ley”, acotó.

Vacuna y América Latina

El canciller Marcelo Ebrard anunció que será en noviembre próximo cuando se presenten los resultados de la fase 3 de la prueba de la vacuna de AztraZeneca y la Universidad de Oxford a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En la conferencia matutina de este martes, el secretario de Estado informó que se entabló comunicación con los ministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) junto con la fundación del magnate Carlos Slim y los laboratorios encargados de la distribución, en donde se precisó que el costo de la vacuna será de entre 3 y 4 dólares por dosis y que con el convenio se podrá acceder a ella con un adelanto de entre 6 y 12 meses.

“De esta fecha a la presentación de los resultados de esta fase 3 de AstraZeneca apenas a dos meses, es decir, en noviembre se estará presentando a la autoridad regulatoria los resultados y de ser aprobada por los resultados que presente inmediatamente tenemos que empezar la producción y toda la red de producción logística”, dijo.

Ebrard también informó que se han repatriado hasta la fecha 16,932 mexicanas y mexicanos de otras naciones derivado de la contingencia sanitaria la mayoría provenientes de América Latina (10,491), Europa (4,044) y Asia-Pacífico (1,022).

Disponibles, 300,000 pruebas de Covid

El subsecretario Hugo López-Gatell indicó que México tiene en la actualidad más de 300,000 pruebas para detectar Covid-19.

En la conferencia presidencial el funcionario aseguró que la enfermedad en México mantiene una tendencia a la baja en cuanto al número de contagios por lo que afirmó que el número de pruebas también disminuirá.

“Tenemos un abastecimiento de más de 300,000 disponibles y continuamente las mandamos a las entidades federativas, hemos tenido ya casi 1 millón 200,000 pruebas realizadas (…) conforme se necesiten más habrá más pruebas”, indicó.