El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró este martes que la nueva variante de Covid-19, Ómicron, no ha demostrado ser ni más virulenta, ni más transmisible, ni tampoco se ha identificado que cause enfermedad más grave.

Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el edificio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, López-Gatell dijo que, por otra parte, la efectividad de las vacunas sigue siendo vigente, “no escapa la respuesta inmune ni posinfecciosa, ni posvacunas”, aseguró.

A su vez, dijo que las pruebas de PCR y las pruebas de antígenos siguen detectando a la variante Ómicron, y los tratamientos convencionales contra el Covid-19 continúan siendo útiles para combatirla.

López-Gatell no descartó que la nueva variante de Covid-19 pueda llegar a México, pero indicó que las medidas como cancelaciones de viajes o cierres de fronteras “que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos” y que “no tienen ningún sustento científico”, no son medidas que van a detener la propagación de esta ni ninguna otra variante, como fue en el caso de Delta.

Dijo que se puede garantizar que Ómicron terminará siendo una de las variantes de Covid-19 predominantes en el mundo y llegará a México y los demás países del orbe, indicó.

Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que lo que está pasando con la nueva variante de Covid-19, Ómicron, es que no llegaron las vacunas a África, “de cada 100 vacunados, en África (hay) 6, en promedio”, indicó.

“No es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del mundo, como suele pasar, se creó el mecanismo Covax para entregar vacunas, que los países pobres contaran con vacunas y resulta que al día de hoy ese mecanismo ha distribuido el 5% de todas las vacunas aplicadas (...) el 95% son vacunas de los grande laboratorios, de las grande empresas farmacéuticas”, dijo.

Sí habrá dosis de refuerzo en México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se contempla aplicar una dosis de refuerzo de las vacunas contra Covid-19 para adultos mayores ante la posible llegada de la variante a México.

“Quisimos actuar con prudencia para no infundir miedo, pero sí es parte del plan que se tiene, ya lo más pronto. Tenemos que seguir vacunando en comunidades muy apartadas, porque se ha avanzado bastante en la vacunación, aquí en la Ciudad de México ya está casi al 100% con dos dosis, pero hay estados en los que tenemos todavía que seguir visitando pequeñas comunidades”, expresó.

Sí lo tenemos contemplado, no se ha anunciado porque hubo mucha alarma con lo de la nueva variante y quisimos actuar con prudencia, para no infundir miedo”, indicó el mandatario.

AMLO no dió detalles de cuándo se empezarían a aplicar las dosis de refuerzo, solo indicó que sería “lo más pronto”. Dijo que se tiene que seguir vacunando en las comunidades apartadas.

El presidente López Obrador reiteró que las vacunas aplicadas en México contra Covid-19 siguen siendo efectivas contra Ómicron y otras variantes del virus Sars-CoV-2.

“Decirles a todos los mexicanos, en esencia dos cosas: que la vacuna ayuda y está probado, y aunque se trate de una nueva variante, hasta ahora no hay ningún estudio que demuestre que no sirve la vacuna, la vacuna es fundamental, está probado que es lo que protege. Aquí podemos dar a conocer que las hospitalizaciones que se tienen ahora, los lamentables fallecimientos, en un porcentaje muy alto es de personas no vacunadas. Y dos: no tenemos escasez de vacunas, tenemos vacunas suficientes, para una, dos y tres dosis, no nos faltan vacunas, es un plan que se está siguiendo de acuerdo a lo que se necesita para no caer en el desorden o en el caos”, expresó.

(Con información de Jorge Monroy)