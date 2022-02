El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la convocatoria emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República por pérdida de confianza, y desestimó los argumentos en contra del PAN, del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.

En una sesión virtual de la Sala Superior del Tribunal, los magistrados aprobaron por unanimidad la convocatoria del INE, al considerar que se sustenta en los principios de la Constitución y la ley en la materia.

El Tribunal consideró infundados los agravios de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión en los que sostiene que el INE no justificó el establecimiento de la suspensión de difusión de propaganda gubernamental durante el periodo de la revocación de mandato, ya que esto tiene sustento en lo establecido expresamente en la Constitución y en la legislación aplicable, “por lo que no le asiste la razón cuando refiere que dicha prohibición está prevista para procesos electorales y no así para procesos revocatorios”.

Respecto a los planteamientos del PAN en los que sostenía que el INE debió concluir el procedimiento de verificación de firmas y aplicar por analogía la causal de nulidad de elección por existencia de irregularidades graves en más del 20% de casillas, el Tribunal determinó la inoperancia de los agravios, porque no se combate por vicios propios el acuerdo por el que se emite la convocatoria, sino que se limita a impugnar aspectos vinculados con las irregularidades que se detectaron en el informe sobre verificación de firmas, lo cual no fue impugnado en su oportunidad.

También consideró inoperante lo relativo a que las firmas se recabaron con base en el error de la voluntad de los firmantes, pues en modo alguno se acreditan las circunstancias de tiempo, modo, ni lugar sobre el vicio en la voluntad alegada.

El TEPJF también declaró inoperantes los argumentos del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien sostuvo que no existió certeza respecto al periodo de prohibición para suspender la decisión de propaganda gubernamental en el proceso de revocación de mandato.

“Lo infundado radica en que la Constitución y en la Ley de Revocación se prevé que ese periodo abarca desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación”, mencionó.

Legal, la conclusión de validación de firmas de apoyo

En otro expediente, el TEPJF declaró la validez del acuerdo del INE para concluir de manera anticipada el proceso de revisión y validación de firmas físicas de apoyo a la consulta de revocación de mandato.

La magistrada Janine Otálora argumentó que el 19 de enero de 2022, de los 3 millones 878,854 registros captados en papel y vía APP, se tenían confirmados 3 millones 027,845 apoyos válidos, lo que equivale al 3.29% de la Lista Nominal de Electores, habiéndose con ello rebasado el 3% en 24 entidades federativas.

“Por tanto, ya con esto existía certeza de que se había cumplido con el requisito constitucional para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato. Adicionalmente, la suspensión de esta revisión se dio el 26 de enero, cuando ya se tenía verificado y validado el 3.75% de los apoyos, por lo que, la decisión del INE se ubicaba en el supuesto del artículo 126 del anexo técnico, que establece los casos de suspensión”, argumentó la magistrada.

Inicia impresión de papelería para revocación de mandato

En Talleres Gráficos de México inició la impresión de 94.5 millones de papeletas y toda la documentación para realizar el ejercicio de la revocación de mandato del Presidente de la República por pérdida de confianza el próximo 10 de abril.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, garantizó que cada persona inscrita en la Lista Nominal y que cuente con su credencial de elector vigente, tendrá una boleta con todas las medidas de seguridad, en las casillas para ejercer su derecho constitucional en la revocación de mandato.

Ante el subsecretario de Desarrollo Democrático, Rabindranath Salazar Solorio, Córdova Vianello afirmó que aunque el INE no recibió el presupuesto solicitado, cada una de las 94.5 millones de papeletas que se imprimirán contarán con medidas de seguridad.

“Las medidas de seguridad que tendrán las papeletas incluyen microimpresión, impresión invertida, impresión sustituta, imagen latente e impresión invisible, medidas con las cuales es posible garantizar su autenticidad y que sean absolutamente infalsificables”, aseguró.

Córdova Vianello destacó la certeza e imparcialidad como rasgos distintivos de los procesos electorales en México y afirmó que al INE no le importa quién gana o quién pierda en las urnas y, en este caso, cuál de las dos alternativas establecidas en la ley prevalecerá y gozará del respaldo ciudadano.

“Lo que le importa es que el proceso de revocación se apegue a las normas, que la sociedad participe y que las y los actores políticos respeten las leyes, como ocurre en democracia, como ha venido ocurriendo en nuestro país, las y los ciudadanos serán quienes tendrán el 10 de abril la última palabra”, dijo.

El día de hoy inició la impresión de las papeletas para el ejercicio de Revocación de Mandato.

Por su parte, el subsecretario dijo que “el pueblo pone y el pueblo quita”, y ponderó que más allá de la tecnología para la impresión de las boletas, la seguridad en las papeletas, es importante “la confianza que hay en la coordinación entre instituciones y, sobre todo, la confianza en el ciudadano, en la gente, que finalmente estará participando en un proceso inédito en nuestro país y, por primera vez se estará consolidando un proceso democrático en el tema de la revocación de mandato”.

