Al salir al paso de críticas de actores políticos y académicos sobre su desempeño, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que si defender los derechos de los pobres y de los que menos tienen es ser populista, sí lo es.

Durante su conferencia de prensa mensual, el presidente de la Corte hizo un repaso por las acciones que ha realizado en los últimos dos años, como acudir a escuchar a mujeres presas en el penal de Santa Martha Acatitla; ordenar la producción del documental “Caníbal, indignación total” sobre el asesino serial de mujeres en Atizapán; o votar en favor de la despenalización del aborto.

“Quienes me han calificado como populista y protagónico, la verdad, son unos cuantos. Si populista es defender los derechos humanos de todas las personas; si populista es defender los derechos humanos de los más pobres, de los desprotegidos, de los olvidados, de los invisibles de México; si populismo es acudir a Santa Martha Acatitla para ver por primera vez a los ojos a estas mujeres, darles visibilidad, darles voz, defender a 577 de ellas, de volverle la confianza, la esperanza y tratar de hacer esperanza en sus vidas. Si populista es producir una serie para producir conciencia del drama colectivo de los feminicidios, y si populismo es lograr con esto que se reúnan todas las fuerzas políticas del Congreso para tratar de generar salidas a este problema; si populista es ser la voz de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, si populista es luchar por los derechos de las personas de la diversidad sexual; si populista es dar la cara y correr riesgos con los medios de comunicación todos los días, y en suma, si populista es estar del lado de los derechos y el pueblo de México, soy populista”, afirmó.

Cabe destacar que, en distintos discursos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho: “si apoyar a los pobres, a los jóvenes, es ser populista, que me apunten en la lista; si darle atención preferente a los indígenas es ser racista, que me apunten en la lista; si bajar el sueldo de los de arriba y aumentar el sueldo de los de abajo es ser populista, que me apunten en la lista”.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, dijo que “soy protagónico, hago mi trabajo”. Sostuvo que sus detractores quisieran que “yo estuviera encerrado en mi oficina, sin salir, sin comunicar, en una esfera de cristal, ajeno de la realidad y de las personas de carne y hueso”. Consideró que a sus críticos les molesta que ofrezca conferencias de prensa mensuales o que aparezca en redes sociales como Tik Tok acercándose a los jóvenes.

“A mi siempre se me ha acusado de protagónico porque he hecho mi trabajo, y porque me he atrevido a hacer cosas que nadie se había atrevido. Fui protagónico, según ellos, en el (caso de la guardia) ABC; fui protagónico en Florence Cassez, porque cuando uno cumple su trabajo, a quienes no les interesan los derechos, sino defender privilegios aunque se disfracen de académicos, les molesta que se hagan las cosas. La transformación del poder judicial aquí está y es tangible, pero les molesta la transformación, les molesta el cambio”, refirió el ministro visiblemente molesto.

