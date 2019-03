Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) coincidieron, por separado, en que ya es hora de que el presidente Andrés Manuel López Obrador responda de manera “contundente”, adopte una “posición firme” frente a Donald Trump por su constante ofensiva contra México, con el pretexto y amenaza de construir el muro fronterizo, que ya existe, y abandone la “actitud del avestruz” en materia de política exterior.

En entrevista, Gina Andrea Cruz Blackledge, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República, sostuvo que el presidente de México “debería estar defendiendo a nuestros connacionales”.

“Si bien es cierto que no hay que romper las relaciones con Estados Unidos, sí hay que fijar una postura firme y un posicionamiento claro en cuanto al tema. Estamos en espera, al igual que todos los mexicanos, de finalmente ver a un presidente que no únicamente se dedique a denostar a quienes son oposición, sino a defender a todos los mexicanos. Él ya es presidente de la República y debe fijar una postura en defensa de los mexicanos”, agregó.

Las declaraciones constantes de Trump sobre el tema del muro, si bien no afectan la economía nacional, en términos de percepción sí dañan a México, porque finalmente muchas de las decisiones económicas se toman con base en una percepción, dijo la bajacaliforniana.

“Lo que está desincentivando la inversión es precisamente lo que sucede de este lado del muro fronterizo, porque los inversionistas no ven estabilidad y Estado de Derecho en el país”, expresó.

Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Comisión de Economía, afirmó que, “en materia internacional, el presidente Andrés Manuel está tomando la actitud del avestruz, con Venezuela, con Estados Unidos.

“No quiere hablar del tema para no involucrarse, pero esto lo que está dejando es que México quede relegado, que las decisiones se tomen en otros lados y que no tengamos capacidad de influir, participar, negociar para que la agenda que queremos los mexicanos, que es la agenda de la democracia, de mercado, de intercambio comercial pueda prosperar. Es una actitud evasiva, no tiene una aportación qué hacer y por eso se queda callado”, añadió.

El chihuahuense compartió el punto de vista de su correligionaria en el sentido de que la insistencia de Trump sobre el muro fronterizo no afecta a México mas que en sus relaciones.

“No lo afecta. Es un tema doméstico de EU, pero está mandando un mensaje muy preocupante de no considerarnos un país de confianza, un país que pueda manejar los temas de la inseguridad, de la inclusión de las oportunidades de empleo, y que estos problemas se puedan contaminar. Pero en realidad Donald Trump lo está viendo como un tema para su campaña para el 2022 y poder reelegirse, porque fue su principal oferta de campaña.

“En materia económica no afecta, no impacta. Es un tema político... (Al presidente de México) no le veo planteamiento ni propuesta ante el presidente Trump, creo que lo que no quiere es ningún enfrentamiento”, comentó.

Para Samuel García Sepúlveda (MC), debe haber ya un pronunciamiento enérgico del presidente López Obrador en el caso Trump.

Desde la perspectiva del neoleonés, la posición de Trump afecta a los mexicanos, no solamente en su dignidad, sino en la Inversión Extranjera Directa.

“¿Quién va a invertir en el norte si hay un presidente que a nivel mundial todos los días dice que somos violadores, asesinos, drogadictos? Y quienes nos deben respaldar le sacan y se quedan callados. Claro que afecta cuando hablan mal de uno y no hay quién nos defienda”, sostuvo.

En tanto, integrantes de la Cámara de Diputados coincidieron en que si bien la insistencia de construir el muro entre ambas naciones es una clara afronta contra México, el responder de manera directa fortalece el discurso xenófobo del presidente norteamericano, además de que se debe mantener cautela, sobre todo con lo que corresponde a lo económico.

“El muro es inaceptable para México, porque más allá del derecho que tiene un país de defender y cuidar sus fronteras, es un símbolo de desprecio hacia nuestra nación”, dijo Rubén Moreira (PRI), presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte de la Cámara Baja.

No obstante, el exgobernador de Coahuila matizó que la construcción del muro forma parte de un discurso político que no representa la opinión de toda la clase política estadounidense, ni de todos los ciudadanos. “Cuando nosotros nos enfrentamos a ese discurso en muchas ocasiones lo fortalecemos”, explicó.

Por su parte, el diputado Salvador Rosas (PAN), secretario de la misma Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, indicó que la posición de México hacia EU y la construcción del muro se ve condicionada por la dependencia económica del país hacia el vecino del norte.

“Los americanos nos llevan yo creo 30 o 40 años de adelanto económico, y ante esa situación no hay manera de que te puedas poner duro. Ahorita prácticamente en EU no subieron la tasa de interés, lo cual hace que México se beneficie para que el tipo de cambio se mantenga bastante fuerte”, puntualizó.

El legislador añadió que el discurso antiinmigrantes de Trump no tiene una base sólida en dónde sustentarse.

Rosas refirió que cada año transitan por el país unos 110,000 migrantes provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, principalmente. No obstante, hasta hace poco las llamadas caravanas no habían sido objeto de análisis por parte del gobierno estadounidense.

En este sentido, Taide Garza Guerra, investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, estado en donde recientemente se registró un posible secuestro de más de 20 migrantes de un camión de pasajeros, indicó que la situación de éstos se ve agravada debido a que no denuncian las agresiones por las que pasan.

“En los casos que se dieron en la entidad, como el de San Fernando hace años y el reciente dado de unas personas que fueron bajadas de un autobús... en ningún momento nos hemos enfocado en ver si hay expedientes de investigación o si la Comisión de Derechos Humanos se ha enfocado en atender esto”, destacó.

Para el investigador de la UNAM especializado en las relaciones entre México y EU, Jesús Gallegos, el discurso de Trump y la promesa de construir el muro se basa plenamente en lo electoral. Sin embargo, la respuesta de México no ha sido la más atinada.

“Desde mi perspectiva, lo que menciona para el caso de México es la ausencia de una respuesta contundente... hoy tenemos a un gobierno de México con la popularidad de López Obrador que tampoco se confronta con el gobierno estadounidense y que parece omitir lo que este muro significa para la relación bilateral”, expuso.

El analista refirió que también en el Congreso mexicano hay poca resistencia y poca crítica hacia las políticas de Trump.