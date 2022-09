Sí a diálogo para mantener coalición con el PRI, responden dirigentes del PAN y PRD

Desde Monterrey, Nuevo León, el perredista Jesús Zambrano dijo que pese a una confianza lastimada con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, “estamos dispuestos a construir acuerdos".Confió en que el nuevo diálogo con el líder del tricolor sea con las mejores condiciones. “Lo decimos con toda responsabilidad y con todo respeto al PRI", dijo.

Durante una gira de trabajo por esa entidad, donde estuvo acompañado por la secretaria general, Adriana Díaz y el secretario de Asuntos Electorales, Camerino Márquez, el dirigente perredista sostuvo que mientras se retoma el diálogo, su partido sigue construyendo acuerdos desde los estados de la República.

Ejemplificó que en Nuevo León la dirigencia estatal encabezada por Silvia Elizondo ha mantenido una relación de colaboración con los dirigentes locales del PRI y del PAN para que puedan ir juntos rumbo al 2024.

Será sin duda muy importantes para el estado de Nuevo León y también lo mismo en Coahuila en donde estamos buscando que se incorporen fuerzas políticas a una coalición más amplia, construyéndose desde lo local y de la mano de la sociedad, más allá de los partidos políticos. Tenemos confianza en que podemos lograr que para el 2024 caminemos juntos para las elecciones presidenciales, federales y las nueve gubernaturas que se renovarán en ese año", aseveró.

Zambrano Grijalva reiteró su confianza en que para el 2024 pueda lograrse una alianza no sólo de partidos, porque "hay una exigencia muy clara de los sectores productivos, económicos y sociales, de la sociedad regiomontana que lo que no quieren que pase y no debemos permitir que pase en el 2024, es que Morena continúe al frente de la República".

El #PRD está dispuesto a seguir construyendo alianzas en los diferentes estados de la República: @Jesus_ZambranoG pic.twitter.com/lmMQ16gAg9 — PRD (@PRDMexico) September 27, 2022

Destacó que siguen las pláticas con sectores del PRI tanto en el Senado de la República como en los estados para construir un posible acuerdo en el Estado de México y Coahuila para el 2023.

PAN a favor de continuar con alianzas electorales

Por su parte, sin mencionar directamente al PRI, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que su partido está en favor de continuar las alianzas electorales y legislativas con otros partidos, siempre que sea para mantener un bloque de contención.

Acción Nacional no ha dejado, ni dejará de trabajar para generar coaliciones con diversas fuerzas de la sociedad civil y con otros partidos políticos, siempre buscando mantener un bloque legislativo que cuide la Constitución y evite más retrocesos en nuestro país”, sostuvo.

Cortés Mendoza realiza una gira de trabajo por diversos países europeos. En Bélgica este martes se reunió con representantes del Parlamento Europeo, a quienes les externó riesgos para México por la militarización que plantea el gobierno federal, y por la presión que ejerce a instituciones y actores políticos.

Acompañado por la secretaria de Asuntos Internacionales del CEN, Mariana Gómez del Campo; y del director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, Julio Castillo López, Cortés acudió a la sede del Parlamento Europeo, donde se reunieron con David McAllister, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores; y con los eurodiputados Leopoldo López Gil y Antonio López-Isturiz White.

También se encontró con Patrick Voller, secretario de Relaciones Exteriores del Grupo del Partido Popular Europeo y con Cibrán Fernández Silva, asesor de política exterior del Presidente del Consejo Europeo.

A ellos le entregó una carta en la que se narra lo ocurrido con la Guardia Nacional, y explicó que “la participación de las Fuerzas Armadas no es de manera extraordinaria, fiscalizada, subordinada, ni mucho menos complementaria, porque contrario a lo que dicta nuestra Constitución; el mando nombrado en la Guardia Nacional es militar y es reconocido por el propio gobierno federal que el 80% de los integrantes de la corporación son militares, violentando nuevamente el carácter civil que debería tener”.

Argumentó que el gobierno desapareció la Policía Federal, quitó los recursos a las policías estatales y municipales, impuso una fallida estrategia de “abrazos a los criminales y de militarización del país”, además de que ha habido -dijo- un incremento en los homicidios y feminicidios. También acusó la supuesta participación del crimen organizado en los pasados procesos electorales.

Nosotros consideramos que la intención real de este gobierno, al militarizar la seguridad pública y algunas responsabilidades gubernamentales, es tener mayor eficacia en la represión a la oposición y en la consolidación de un régimen autoritario. Ahí la enorme gravedad de esta medida”, dijo Cortés en su escrito.

En materia política relató las presiones del Presidente de México a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a legisladores, a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), y con la amenaza de impulsar una reforma constitucional en materia electoral para “apoderarse” del órgano electoral y así poder tener elecciones a modo.

“Lo que este gobierno pretende es replicar en México el modelo que en Nicaragua y Venezuela ha permitido al grupo gobernante perpetuarse en el poder. Como parte de esto, hemos sido testigos, con enorme preocupación, de la impune participación del crimen organizado en los pasados procesos electorales”, dijo.

Solicitó al Parlatino que considere emitir una resolución con recomendaciones y/o condenas ante lo sucedido en México.