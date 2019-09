La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que el gobierno federal respeta la laicidad y la apertura de la creciente diversidad religiosa de México.

“Me parece muy importante señalar que la colaboración que alcanzaremos para impulsar la construcción de paz no irá en detrimento de la laicidad del Estado sino que aseguraremos el respeto del marco legal que hoy rige la separación entre las Iglesias y el Estado”, reiteró Sánchez Cordero, desde las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.

Durante una reunión con el grupo “Religiones por la Inclusión”, la titular de la Segob anunció que la dependencia a su cargo tiene previsto impulsar una Estrategia Nacional para la Promoción del Respeto y la Tolerancia a la Diversidad Religiosa.

Durante el evento, al que también asistieron la subsecretaria Diana Álvarez Maury y la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alexandra Haas, la Secretaria de Gobernación indicó que el Estado mexicano tiene particular interés en el diálogo con todas las iglesias y comunidades religiosas en el país y recalcó que existe una falsa idea de que la laicidad atenta contra la libertad religiosa.

Argumentó que no basta que el Estado no tenga una religión oficial sino que tampoco debe permitir que las agrupaciones religiosas y sus ministros y ministras de culto participen en la vida política partidista y electoral. “En justa reciprocidad, el Estado no interviene en la vida propia de los grupos religiosos, en sus ordenamientos o sus actividades”, indicó.

A la Reunión de Religiones por la Inclusión asistieron por parte de grupos religiosos Roberto Yenny, de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM); Rosa Margarita Mayoral de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM); Rebeca Montemayor de la Iglesia Bautista; Arturo Carrasco de la Iglesia Anglicana; Said Louahabi de la comunidad musulmana; Renee Dayan de la comunidad judía; Alma Rosa Lugo de la Iglesia Scientology; Julián Cruzalta de las Iglesias por la Paz; Óscar Solano de la Iglesia Vetero Católica; Isabel Resano de la comunidad Buda Dharma; Arjan Singh de la comunidad Sikh Dharma; Jacob Gutiérrez de la Iglesia de la Luz del Mundo; Miguel Ángel Solórzano de la Iglesia Luterana y Alejandra Santos de la Comunidad Bahai, y el doctor Miguel Concha como invitado especial y miembro de la Asamblea Consultiva de Conapred.

[email protected]