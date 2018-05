El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (Morena, PT y PES) sumó a su campaña al panista Abraham González Uyeda, quien fuera encargado de despacho de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón, tras la muerte de Juan Camilo Mouriño.

López Obrador tuvo mítines este lunes en La Barca y Tonalá en Jalisco. En este último, presentó al panista como un empresario que se suma a su campaña, y será un vínculo con los inversionistas de ese estado.

González Uyeda es uno de los políticos más cercanos al exsecretario de Gobernación y exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, quien lo acercó a Felipe Calderón. De hecho, fue en casa de González donde en el 2006 se acordó lanzar la candidatura presidencial de Calderón.

Bárcena aún no decide

En tanto, el tres veces candidato a la Presidencia comentó que Alicia Bárcena Ibarra, actual secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), decidirá en su momento si acepta o no que la proponga —en caso de que él gane las elecciones del 1 de julio— como embajadora ante la ONU.

“Yo la invito para que cuando ella termine su función en la Cepal sea nuestra embajadora en Naciones Unidas. Sí, ya hablé con ella. Nos vimos en Chile cuando fui para allá, la conozco, es una buena política. Ella no puede ahora, porque tiene compromiso en la Cepal, pero terminando su compromiso, su misión en la Cepal, ella va a decidir”, aseveró.

Anaya “se pasó de la raya”

El candidato López Obrador aseveró que él iba en la tesitura de “amor y paz” al segundo debate presidencial, pero el candidato del Frente por México, Ricardo Anaya, se pasó de la raya con sus mentiras, dijo.

“Se portó muy majadero Anaya, estaba yo llegando, y se me para enfrente a sacarme que no era cierto la inversión extranjera (en el DF). Se pasó de la raya. Mis asesores del pueblo me aconsejaron, me dijeron: ‘Si se portan altaneros, groseros, ponlos en su lugar, dales un estate quieto’”, afirmó.