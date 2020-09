Este miércoles se dieron a conocer los avances y modificaciones que tiene hasta el momento la Plataforma Digital Nacional (PDN) por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), la cual tiene como fin concentrar información sobre sujetos obligados para el combate a la corrupción.

Durante la presentación de la plataforma, se dio a conocer que sólo Aguascalientes y Jalisco han completado el llenado de información, mientras que las demás entidades tienen como plazo límite mayo del 2021.

El titular de la SESNA, Ricardo Salgado, informó que en la nueva versión de la Plataforma están ya disponibles las bases de datos de declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés; servidores públicos que intervienen en procedimientos de contratación; servidores y particulares sancionados; e información pública en contrataciones.

En el foro virtual, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, destacó que gracias al trabajo de colaboración se ha podido aplicar una austeridad inteligente, es decir, ahorrar e invertir en lo necesario.

Ejemplificó que en México el costo del proceso de las declaraciones patrimoniales es entre 1.5 y 10 millones de pesos según la entidad federativa, por lo que si las secretarías locales anticorrupción de Aguascalientes, Jalisco y las demás entidades no hubieran invertido en el llenado de la PDN, al Estado mexicano le habría costado 2,000 millones de pesos. “Si no tenemos datos, no hay democratización de la lucha anticorrupción”, añadió.

Por su parte, Alexandra Zapata, investigadora del IMCO, advirtió que persiste un frustración entre los expertos, que es la confusión de la propiedad de los datos, ya que existen autoridades que se consideran dueños.

