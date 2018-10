En un mitin esta tarde en Torreón, Coahuila, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya evalúan los cambios que promoverá en materia educativa, y adelantó que se eliminará la evaluación docente, únicamente continuará la capacitación a los maestros.

“No va a haber evaluación, va a haber capacitación, que es distinto. Si se trata de evaluar, evaluemos todos; el Presidente, los Senadores, los Diputados, los Presidentes municipales, los líderes sindicales, los líderes empresariales ¡todos! ¿Por qué nada más los maestros? ¡Se les paso la mano! Pero ya se va a ir por un tubo la mal llamada reforma educativa”, afirmó.

En la plaza principal de Torreón, López Obrador expuso a los habitantes que a partir del 1 de enero del 2019 habrá zona libre en los municipios fronterizos, pero se cuidará que no habrá defraudación fiscal por parte de empresas.

“Ustedes me van a ayudar. Los que no quieren este programa y siempre se han beneficiado; que no les cuadra que se apoye al norte, dicen: ya nos vamos a ir todos para allá. Es decir, quieren o sugieren que van a hacer frade para facturar menos impuestos. Nada más les digo: ¡Ándele pues! Porque también va a ser delito grave la defraudación fiscal ¡van a ir para adentro! Hay mucha falsificación de facturas, mucha traza. No va a haber corrupción arriba, tampoco abajo”, aseveró.

Se eliminan los inspectores

López Obrador afirmó que durante su gobierno ya no habrá inspectores federales del SAT, del IMSS, de la Secretaría de Salud, de la Profeco, con el propósito de evitar los actos de corrupción.

“Ya no va a haber inspectores en vía pública; el que tiene una tienda, un negocio, lo único que va a ser, es manifestarlo, bajo protesta de decirle verdad: tengo todo en regla, toda mi documentación. Si es un restaurante, que los alimentos que se procesan, tengo la sanidad correspondiente, firma un documento. En los primeros seis meses no va a haber fiscalización para nadie, el inspector sanitario, todos los inspectores del ISSSTE, del Seguro, se suspenden, vamos a confiar en el ciudadano.

“Y luego, cada seis meses, va a haber un sorteo para ver quien sale, y el que salga, a ese si se le va a hacer una inspección. Si se encuentra que no mintió, hasta se le va a publicar su honradez, (pero) si se encuentra que mintió, puede ser hasta clausura por un tiempo del establecimiento o de manera definitiva, así vamos a resolver este asunto. ¿Qué se gana? Que ya no va a haber la extorsión”.

No meterá a la cárcel a Moreira

Durante el mitin, López Obrador escuchó a quienes gritaban y le pedían sanción para los ex gobernadores de Coahuila, Humberto y Rubén Moreira. Sin embargo, Obrador afirmó que en su gobierno no perseguirá a nadie. Argumentó que si mete a la cárcel a un político, como se ha hecho en otros gobiernos para buscar legitimidad, le pedirán que meta a otros también a la cárcel, y nunca terminaría. Dijo que en su gobierno se abocará a la transformación del país.

