Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud, descartó que se vaya a sancionar a las escuelas privadas que decidan iniciar clases presenciales a partir del próximo 1 de marzo. Sin embargo, advirtió del riesgo para maestros, alumnos y sus familias ante la pandemia de Covid-19.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional para dar a conocer el reporte técnico diario avance de la pandemia del nuevo coronavirus en México, el funcionario dijo que las autoridades de salud no pueden impedir las clases presenciales, y en todo caso sólo atender los eventuales brotes de Covid-19 que se presenten.

Recordó que a pesar de que ya inició la vacunación de personas adultas mayores en México, por ahora las condiciones no son las idóneas para el regreso a clases presenciales.

“Si las condiciones no son las idóneas para volver, debemos entender que lo mejor es no hacerlo, y es lo mejor para toda la comunidad educativa, empezando por el personal docente, seguido de los alumnos y también sus familias. No existe ninguna sanción, pero la responsabilidad que se tiene al no seguir las recomendaciones de aguantar, de esperar a que las condiciones epidémicas sean más favores, pude tener consecuencia en la salud de las personas que asisten a esas escuelas”, mencionó.

Planteó que para el regreso a clases presenciales en las escuelas públicas del país existe un lineamiento para cuando sea conveniente y para atender los eventuales brotes de coronavirus.

Cabe destacar que la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) anunció la semana pasada que sus colegios abrirán para el regreso a clases presenciales a partir del 1 de marzo de manera opcional para los padres que quieran enviar a sus hijos al colegio.

“Tenemos el derecho de impartir educación de acuerdo al artículo tercero constitucional y nadie nos puede restringir estos derechos”, ha dicho Alfredo Villar, presidente de la ANEP.

Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dijo que “el regreso a clases presenciales será seguro, ordenado, gradual y cauto, siempre y cuando el semáforo epidemiológico esté en verde, y conforme lo determinen las autoridades locales, respetando las nueve intervenciones establecidas por las autoridades sanitarias y educativas federales”.

