Para combatir el crecimiento de crímenes de odio contra mexicanos en Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Liga Antidifamación (ADL, por su sigla en inglés) firmaron un memorándum de entendimiento para que el personal de los 50 consulados mexicanos en el país vecino sean capacitados para atender y canalizar a las víctimas para su defensa legal.

De acuerdo con datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en el 2017, los crímenes de odio contra los hispanos en Estados Unidos crecieron 17%, y 24% contra latinos, el sector de la población que más sufre actos antimigrantes.

Julián Escutia, Director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, informó que durante el 2018 se reportaron siete casos de crímenes de odio, mientras que en el 2017 el número fue similar.

“La comunidad mexicana puede acudir a los consulados a denunciar cualquier delito sin importar su situación migratoria, condición social, credo o preferencias sexuales. Con esta colaboración tendremos más herramientas para canalizar y acompañar a las posibles víctimas”, manifestó.

Sharon Nazarian, vicepresidenta de la Liga Antidifamación, reconoció que no se cuenta con el número exacto de crímenes de odio o incidentes pues los migrantes no denuncian tales actos por el temor de ser llevados a los servicios migratorios para su deportación.

“La información es crítica y como se podrán imaginar los números que tenemos no son exactos, sabemos que hay una gran necesidad de tener mejores reportes por parte de Estados Unidos y eso es lo que buscamos. En cuanto al clima antimigrante que hay en Estados Unidos, este no empezó con la nueva presidencia ya ha estado ahí y empeoró con el ataque a las torres gemelas”, dijo.

De cara al periodo electoral en Estados Unidos los funcionarios advirtieron que la retórica antimigrante podría aumentar.

“Buscamos que la retórica que se use por todos los líderes políticos no vaya hacia a esta dirección, no deben instar el odio. Yo creo que las elecciones si se dirigen a una retórica que usa estos temas tan importantes como forma para culpar (…) Queremos que no se usen a los migrantes y a los refugiados como un balón político”, manifestó Sharon Nazarian.

Apoyo en marcha

Desde el primero de diciembre del 2018, expertos de ADL han brindado capacitación sobre crímenes de odio y retórica antinmigrante a más de 300 funcionarios en 20 consulados mexicanos en Estados Unidos. De este modo, ya son más de 2,100 líderes comunitarios y funcionarios consulares que han recibido este tipo de entrenamiento por parte de la Liga Antidifamación.

Este miércoles, también se anunció el lanzamiento conjunto de la campaña “#DenunciaElOdio”, cuyo objetivo es concientizar a la comunidad mexicana en Estados Unidos sobre la importancia de identificar y reportar crímenes de odio. Con esta iniciativa, la SRE y ADL también promoverán que se dimensione de una forma más certera la incidencia de este tipo de delitos que afectan a la comunidad mexicana y que no se han visto reflejados adecuadamente en las estadísticas oficiales de ese país.