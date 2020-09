El Inai ordenó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) que entregue la información de 447 casos de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados que fueron referidos a los centros de asistencia social entre el 1 de enero de 2019 y el 10 de mayo de 2020.

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) determinó este lunes 14 de septiembre que el SNDIF debe realizar "una búsqueda exhaustiva" en los archivos físicos y electrónicos de todas las unidades administrativas competentes y entregue al solicitante particular la información requerida en la que deberá precisar:

Nacionalidad del menor

Autoridad encargada de referirlo

Fecha en que se recibió

Nombre de la institución

Localidad donde se encuentra

Objetivo de referencia

Fecha y motivo por los que se les puede dar salida del centro de asistencia social

En una sesión virtual, la comisionada del Inai, Blanca Lilia Ibarra Cadena, advirtió que los menores migrantes no acompañados son un grupo vulnerable que puede exponerse a graves violaciones a sus derechos humanos.

Y destacó que esta información solicitada al SNDIF constituye un "insumo necesario" para brindar a la ciudadanía una herramienta que le permita conocer cómo se articulan las acciones que despliega el Estado con la finalidad de brindar asistencia y protección integral a este grupo.

Para darnos una idea de la magnitud del fenómeno de la migración de niñas, niños y adolescentes no acompañados por un tutor legal, es preciso referir que, de acuerdo con la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados, en 2019, 400,000 solicitudes de asilo fueron realizadas por niñas y niños separados o no acompañados", destacó la comisionada.

En un comunicado, el Inai detalló que esta orden del Pleno responde al recurso presentado por un particular luego de que el SNDIF "sólo proporcionó información de manera general" y no por cada caso.

La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes indicó que hay un total de 447 casos reportados en el periodo solicitado; entregó información estadística del sexo de los menores, los rangos de edad y la nacionalidad. También detalló cuáles son las autoridades que transfieren a los menores y las instituciones que los acogen y de manera general señaló los objetivos de la referencia y los motivos por los que se puede dar salida de los centros de asistencia social.

En el análisis del caso, a cargo de la ponencia de la comisionada Ibarra, el Inai advirtió que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia no garantizó por completo el derecho de acceso a la información debido a que:

El SNDIF no garantizó por completo el derecho de acceso a la información debido a que la mayoría de los datos en la base referida no fueron solicitados por el particular, clasificando además el rubor de la nacionalidad.

El organismo apuntó que el criterio utilizado para buscar la información se limitó a localizar una base de datos sin consultar los archivos físicos.

El SNDIF debe diseñar y administrar bases de datos con la información de los menores migrantes extranjeros no acompañados y los centros de asistencia social deben llevar un registro de los menores bajo su custodia, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y su reglamento.

