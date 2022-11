Riesgoso para la democracia mexicana, quitar a INE la facultad de administrar el padrón electoral

Expertos en materia electoral alertaron de un riesgo para la democracia quitarle al Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de administrar el padrón electoral, como planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su iniciativa de reforma en la materia.

El abogado Luis Rodríguez Alemán alertó que la iniciativa presidencial "de manera silenciosa, también busca quitarle al INE la confección del padrón electoral, pues en el texto propuesto se elimina por completo su mención dentro de sus atribuciones otorgadas".

Mencionó que la iniciativa no especifica a qué entidad se trasladaría esa facultad, pero se intuye que sea la Secretaría de Gobernación.

"¿A quién le correspondería ahora el ejercicio de esa facultad? ¿A la Secretaría de Gobernación? En ningún fragmento del texto de la iniciativa se aclara este punto y la supresión evidentemente no obedece a un descuido, es intencional", estimó.

Por su parte, Eric Guerrero Luna, experto en derecho electoral, planteó que el "riesgo político es que el control del padrón quedaría en manos del partido gobernante en este caso Morena y claro que puede ser utilizado para controlar de cierta forma las elecciones, pues tienes todo los datos por sección electoral de los votantes".

Consideró que ya son 30 años que el órgano nacional ha dado resultados del buen manejo del Padrón y Lista Nominal, por lo que quitarle esa facultad y pasarla a la Secretaría de Gobernación, pone en riesgo la certeza sobre las elecciones.

"Ya tiene más de 30 años que el IFE y ahora el INE administra toda la información de la ciudadanía que se engloba en la credencial de elector y el padrón electoral, es decir, el INE es el encargado de resguardar esa información, porque sirve para que la ciudadanía que va el día de las votaciones y vota, el INE se asegura de darle la legalidad, la certeza jurídica de las elecciones, de que efectivamente seamos los ciudadanos mexicanos los que estemos votando y tener ese control de seguridad sobre nuestra democracia y sobre las elecciones el día de la jornada electoral. Aparte de ello, ese documento a lo largo de los años ha servido para que la ciudadanía se pueda identificar y realizar trámites”.

"Además, a la ciudadanía le da confianza y le gusta que el INE tenga resguardados esos datos y pueda darle acceso a una cédula de identificación que es la credencial para votar. Ahora, ¿cuál es el efecto que pase a la Secretaría de Gobernación? Para mí el fondo está en que le vamos a quitar autonomía a un órgano que organiza y hace elecciones que es el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué le vamos a quitar que resguarde los datos personales de quiénes van a votar, y cómo se organiza, quién debe de dar fe sobre los actos que se realizan? Ahora, por qué pasarle al gobierno federal una tarea que ya hace un órgano autónomo, yo creo que es un error de la iniciativa, creo que no merece el instituto electoral que le estemos quitando facultades que son necesarias por mandato constitucional de hacer a este órgano autónomo. Si le empezamos a quitar tareas con la supuesta idea de ahorro al erario público, no estamos logrando de facto darle a la ciudadanía seguridad y certeza jurídica sobre la democracia en el país. Creo que no es el camino y es incorrecta la propuesta", aseveró.