Retoman estrategia del uso obligatorio de cubrebocas

Estamos viendo a nivel nacional tasas de positividad muy cercanas a 40%, que son muy similares al pico de la segunda ola de contagios (a finales del 2020 e inicios del 2021) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda que los países mantengan tasas de positividad menores a 5% y cuando se supera el 10% ya es de cuidado”.

Jorge Baruch, jefe de la clínica del viajero de la UNAM.

La sexta ola de Covid-19 en México ha provocado obligar nuevamente a la población a usar el cubrebocas en Nuevo León, Tamaulipas y Puebla; en el Estado de México y San Luis Potosí solamente se recomienda su uso.

“Yo creo que ya, tres años, no tenemos que estar esperando a que nos obliguen a nada, ¿no? Digo, ya debimos haber aprendido. Si hay todavía gente esperando a que la obligue el gobierno pues yo no sé; no van a aprender nunca. Es una cosa que ya debimos haber adquirido en nuestra cultura médica”, responde el infectólogo Alejandro Macías a pregunta específica sobre dicha obligatoriedad vigente otra vez en algunos estados del país.

Para el epidemiólogo Jorge Baruch, jefe de la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), falta que la Ciudad de México se sume a los esfuerzos de hacer un llamado a la población más enérgico de usar cubrebocas estrictamente en el transporte público, plazas comerciales y espacios cerrados o poco ventilados.

Dijo esperar “que esta semana se incremente la percepción del riesgo” a través de mensajes como parte de estrategias de comunicación.

Y advierte: “Ya estamos viendo a nivel nacional tasas de positividad muy cercanas a 40%, que son muy similares al pico de la segunda ola de contagios (a finales del 2020 e inicios del 2021) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda que los países mantengan tasas de positividad menores a 5% y cuando se supera el 10% ya es de cuidado (…) Estamos cuatro veces arriba de lo recomendado como estado de afectación a la salud”.

La medida que más impacto ha tenido en todas las olas de Covid-19 entre los mexicanos, dice, es el uso del cubrebocas.

La disminución en la movilidad también es una medida que impacta significativamente en la baja de los contagios en el corto plazo, explica, y otra que es poco probable que a nivel mundial y en México se adopte de manera estricta es evitar las reuniones entre personas que no conviven en la misma residencia habitual.

Esquemas de vacunación

Ambos especialistas en salud, coinciden en que completar los esquemas de vacunación antiCovid en la población de más de 60 años y niños es clave para aminorar el riesgo de enfermedad grave y muerte.

“Lo ideal es que la gente que tenga alto riesgo de complicarse tenga al menos un refuerzo de la vacunación en los últimos seis meses. Estoy hablando de las personas mayores de 60 años de edad y la gente crónicamente enferma”, precisa Macías.

Baruch considera “sumamente importante sobre todo acelerar la vacunación en los niños menores de nueve años porque eso confiere una protección para disminuir el riesgo de complicaciones e incluso de muertes por Covid-19.

“México tiene actualmente una población completamente vacunada de alrededor de 65%, lo que quiere decir que alrededor de tres de cada 10 mexicanos no están por completo vacunados; una cifra importante y eso habla de la necesidad de acelerar los esfuerzos de convocar a la población sobre todo pediátrica a completar sus esquemas”.

La población de mayor riesgo, detalla, es la que no está vacunada y se concentra en niños.

“Los que ya están vacunados mantienen cierta protección contra complicaciones o formas graves de Covid que pudieran llevar a la muerte u hospitalización por cuadro severo de neumonía”.

De ahí que recomienda “reforzar el mensaje de vacunación sobre refuerzos en mayores de 50 años y de la importancia de seguir vacunando a los niños”.

Sexta ola

Sobre la sexta ola, Macías precisa que “no es una sorpresa” puesto que “ya se había anticipado que en la medida que fueran cambiando las variantes iba a entrar un pico casi seguramente con la entrada del frío”.

Lo que ha complicado un poco más las cosas, agrega, es que está ahora cocirculando con mayor intensidad que en ocasiones anteriores con la influenza y con el virus sincitial respiratorio (VSR) de los niños, y eso es lo que ha hecho las cosas un poco más difíciles.

Va de nuevo

Desde el pasado día 12, el gobierno de Nuevo León decretó nuevamente el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados para prevenir una situación crítica en el contagio de Covid-19, influenza y otras enfermedades respiratorias.

El pasado viernes se sumó Tamaulipas a obligar a la población a adoptar otra vez medidas preventivas (uso de cubrebocas, lavado de manos, aislamiento oportuno de casos sospechosos) en hospitales, centros educativos, centros de asistencia social, guarderías, consultorios médicos y espacios cerrados.

Desde ayer 19 de diciembre, en Puebla también es obligatorio usar cubrebocas tanto en espacios cerrados como en abiertos donde haya aglomeraciones.

También desde el día 12 de diciembre la Secretaría de Salud del Estado de México pidió a los pobladores que en esta temporada invernal de ser posible eviten reuniones sociales y recomendó volver a mantener sana distancia, no compartir utensilios personales y considerar el uso del cubrebocas en espacios cerrados y con poca ventilación.

rolando.ramos@eleconomista.mx