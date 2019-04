Para atender el grave problema de violencia e inseguridad por el que atraviesa el país, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene una clara estrategia. Su única apuesta es por la construcción de un ente policíaco-militar, la Guardia Nacional, la cual no les dará buenos resultados porque es exactamente lo mismo a lo que recurrieron los dos sexenios pasados: militares en tareas de seguridad, destacó Pablo Girault Ruiz.

En entrevista, el vocero de la organización México Unido Contra la Delincuencia expuso que si bien la tendencia creciente de inseguridad no es totalmente adjudicable a la administración del presidente López Obrador, si comparte cierta responsabilidad por las acciones que ha tomado en sus primeros cuatro meses de gobierno.

“Es pronto para ver resultados, pero lo que sí podemos ver es que no ha sido muy efectivo el plan contra la inseguridad para reducir los delitos”.

Planteó que hasta ahora no hay claridad sobre cuál será la estrategia para enfrentar un fenómeno tan complejo como lo es la inseguridad y dijo que parece que el nuevo gobierno llegó sin preparación, sin un plan, sin saber qué hacer y cómo enfrentar el problema, a pesar de que por 18 años buscó la Presidencia.

No tenían un plan de ejecución penal, no tenían un plan de ataque, no sabían ni qué iban a hacer. Dijo que se han concentrado y distraído en construir un nuevo cuerpo policíaco, la Guardia Nacional, creyendo que ésta resolverá todos los problemas de inseguridad cuando ello no sucederá.

“La estrategia que yo veo que están haciendo es crear un ente policíaco-militar nacional, pero no veo que por sí sola vaya a dar ningún resultado en el corto, en el mediano o largo plazo. Resolver la criminalidad del país no pasa por una institución federal que es la Guardia Nacional”, explicó.

El experto consideró que este gobierno está apostando por una política, sino igual, por lo menos muy similar a la ejecutada durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Tienen la misma estrategia que tuvieron los sexenios pasados que es militarizar, una política de enfrentamiento, y no necesariamente eso les va a dar resultados.

Desde su perspectiva, los militares no están capacitados para brindar seguridad, porque su mentalidad es la destruir a los enemigos y no resolver problemas de ciudadanos en conflicto.

Alertó que sin duda se presentarán mayores violaciones a los derechos humanos, así como seguramente se incrementará el número de muertes de civiles.

Otro de los obstáculos que Girault Ruiz ve para que la Guardia Nacional arroje buenos resultados responde a que una buena institución toma años construirla, además de que enfrentan el gran desafío de incorporar a los mejores perfiles, para lo que tendrán que garantizar que sólo serán aceptados aquellos que aprueben las pruebas de confianza.

Deberán incluirse órganos de supervisión

Recordó que es en las leyes secundarias donde se establecerá la operación de la Guardia Nacional (cómo se organiza, qué funciones ejercerá, qué perfiles reclutarán), pero también se deberán incluir órganos de supervisión.

“Debe tener órganos de supervisión externos a las policías. Para que una corporación se porte bien deben estar monitoreada desde fuera, en estos casos por sociedad civil u otro órgano que la pueda ver y, por lo tanto, la transparencia es muy importante, así como fijar metas para identificar si se están cumpliendo”.

Indicó que uno de los grandes desafíos de la Guardia Nacional es que sea una institución funcional, porque en ocasiones se da la lucha, se logran las leyes, pero no los objetivos para las que fue creada.

Si no tienes una buena organización, entonces no funcionan las instituciones, además de los problemas corrupción. Eso es algo que cuidar mucho.

Mencionó que otra de las tareas del gobierno será implementar un plan de persecución y uno de pacificación dependiendo la región del país, porque los delitos y las circunstancias son totalmente diversas en los estados del sur, centro y norte del país.

"Necesitas saber qué está pasando para poder hacer un ataque frontal a lo que tú quieres hacer", consideró.

