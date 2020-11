La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, aseguró que la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para prohibir la subcontratación de personal, beneficiará tanto a los trabajadores como a las finanzas públicas del país.

La legisladora morenista expresó que el outsourcing ha traído consecuencias nocivas a México y permitido que las empresas evadan sus responsabilidades con los trabajadores.

“Esta forma de contratación provoca que las empresas no tengan trabajadores propios, sino que todo sea mediante empleados externos, y se está dando el fenómeno de empresas que no tienen un sólo trabajador, sino únicamente personal subcontratado, lo cual violenta sus derechos, su seguridad social, prestaciones laborales, jubilación y también las finanzas públicas, porque evaden las cuotas al IMSS así como el pago de impuestos”, dijo la legisladora.

Padierna Luna remarcó que el outsourcing ha permitido que las empresas evadan sus responsabilidades con los trabajadores, “ellos son los más afectados porque les pagan bajos salarios, no les brindan seguridad social, no cotizan para sus jubilaciones, no cotizan completo para poder adquirir una vivienda en el Infonavit, no tienen derecho de huelga y además las empresas no pagan impuestos al gobierno”, expuso.

Por todo esto, agregó la congresista federal, se trata de una reforma muy importante que va a beneficiar a toda la clase trabajadora y también a las finanzas públicas del país.

