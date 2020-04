Querétaro, Qro. Frente a la pandemia por coronavirus Covid-19, la 59 Legislatura de Querétaro aprobó diversas reformas al código penal del estado, en el que se aumentan sanciones de tipo penal en diversos delitos y reformando delitos como el de resistencia a la autoridad, impedir ejecución de una obra o trabajos públicos, entre otros.

La presidenta de la Mesa Directiva –diputada por el Partido Acción Nacional (PAN)– Verónica Hernández Flores, expuso que la iniciativa de Ley reforma y adiciona diversas disposiciones del código penal del estado, y reforma el capítulo cuarto, los artículos 293 y se agrega el 293 BIS del código penal.

También se votó la Iniciativa con proyecto de decreto para incorporar una fracción séptima en el artículo 131, para sancionar a quienes agredan al personal del sistema de salud pública o privada, atención a emergencias, seguridad pública, protección civil y bomberos.

La iniciativa fue avalada por 24 votos a favor y un voto en contra-del diputado por Morena, Néstor Domínguez Luna- y cero abstenciones.

La diputada por el PAN, Tania Palacios Kuri, expuso que la propuesta emanó de este grupo parlamentario con la participación en el dictamen de la fracción el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sin exponer mayores detalles de las reformas, Palacio Kuri enlistó 16 puntos de reforma: 1) Se amplían las conductas y elementos del delito de peligro de contagio, además de que se endurecen las penas; 2) Omisión de auxilio: se crea un agravante cuando la víctima sea mayor de 60 años, menor de edad o no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo.

Así como 3) Castigar la discriminación hacia personal de salud, además de que este delito se perseguirá de oficio si la conducta va encontrar del personal de salud, seguridad, protección civil, durante una emergencia sanitaria.

También, 4) Prevenir la extorsión; 5) Prevenir la violencia familiar; 6) Prevenir saqueos convocados por redes sociales o cualquier medio. Se crea un nuevo tipo penal para estos efectos; 7) Penas para quienes no respeten el confinamiento o cuarentena ordenado por el sector salud; 8) Desobediencia a un mandato legal; 9) Negativa a prestar declaración legal o protesta de ley.

Añadió, 10) Resistencia a la autoridad; 11) Impedir ejecución de una obra o trabajos públicos; 12) Delitos contra servidores públicos; 13) Quebrantamiento de obligación de vivir en una circunscripción determinada; 14) Violación de la obligación de no ir a una circunscripción determinada; 15) Quebrantamiento de medidas de seguridad sanitaria; 16) Quebrantamiento de sanciones.

Tania Palacios agregó que con ello se dota de herramientas a las autoridades; además de ser una iniciativa que calificó como “de mano dura”, dotando de más facultades sancionatorias.

“Esta iniciativa busca dotar de herramientas a las autoridades para amortiguar el golpe. Es una iniciativa de mano dura para distintos temas: para diversificar las conductas tipificadas en el Código Penal, endurecer sanciones y multiplicar los instrumentos al alcance de la autoridad; prevenir la violencia familiar, la discriminación; proteger nuestros bienes y la integridad de quien nos defiende, pero sobretodo evitar el dolor del contagio”, declaró.

Al exponer el listado de reformar agregó que “Con esta reforma al Código Penal de Querétaro vamos se podrá sancionar a quienes de forma irresponsable incumplan las medidas de seguridad sanitaria. Si en este momento no nos comportamos a la altura de un legislador en emergencia, si no damos las herramientas jurídicas para mitigar el impacto de salud y económico que viene”.

Preocupa aumento en penalidades

Tras la votación, la diputada por Morena, Paloma Arce Islas, expuso una reserva referente a que hasta el miércoles los proyectos que se presentaron –por medio de la Comisión de Gobernación- iban encaminados a la contingencia sanitaria; sin embargo –dijo- en las modificaciones se aumentan las penalidades en los artículos del Código Penal 287, 288 y 289; por lo que solicitó que se omitan para analizarse, sin embargo, la reserva fue rechazada.

Enlistó que el artículo 287 señala que “al que debiendo declarar ante autoridad, sin que le beneficien las excepciones legales, se niegue a otorgar la protesta de Ley a declarar, se le impondrán de 3 a 6 años de prisión y hasta 5,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)”.

Agregó que en el artículo 288 se expone que “al que por medio de amenazas o de violencia se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones en función legal o resista el cumplimiento de un mandato de autoridad que satisfaga todos los requisitos legales, se le aplicará prisión de tres a cinco años, hasta seis meses de trabajo a favor de la comunidad y hasta 500 veces el valor diario de la UMA, de multa”.

“Desde mi punto de vista en este artículo se aumenta muchísimo la pena, estaba de 1 a 2 año y si se aumenta de 3 a 5 años, se pierde la oportunidad de que estas penas puedan alcanzar o se pueda cambiar por el pago de una fianza de conformidad con el artículo 87”, explicó la diputada.

Referente al artículo 289 expuso que “al que procure con actos materiales impedir la ejecución de una obra o trabajo público, dispuestos por la autoridad competentes con los requisitos legales o con su autorización, se le aplicarán de 3 a 5 años de prisión”; agregó que en este artículo se aumenta la pena que antes era de 3 meses a 1 año, se eleva a de 3 a 5 años, por lo que tampoco se podrá pagar una multa y se tendrá que ir a prisión.

“De este artículo me llama la atención que no veo la relación directa con el Covid, que es lo que estamos viendo; puesto que estos artículos debemos recordar que se van a quedar en el Código Penal y me preocupa que no se analicen de manera adecuada las repercusiones que van a generar estos artículos posteriormente, ya que en los transitorios no se específica que se estén estableciendo solo por la contingencia”, agregó.

La reserva de Paloma Arce fue votada con 15 votos en contra y diez a favor, por lo que fue desechada.

El diputado, también por la fracción de Morena, Néstor Domínguez Luna, expuso que estos cambios se quedarán en el marco penal del estado; agregó que el delito de resistencia de particulares, se pugnaba de 3 meses a 1 año y ahora quedará de 3 a 5 años, lo que impedirá que puedan llevar su juicio fuera de la cárcel y tener que proceder a otros recursos para seguir su proceso en libertad.

“Muchos son muy exagerados, por eso lo voté en contra en lo general, porque pasar de sanciones que estaban de un mes a un año, o de tres meses a cinco años, y pasarlas de repente de tres años a cinco años, se me hace un salto enorme de darle unas facultades al gobierno, al Ejecutivo, en impartición de justicia, que nos tengan a la gente con miedo, lo que tenemos que hacer es informar a la ciudadanía. No es momento de espantar a la gente para que se quede en su casa, sino de darle información”, expuso.

El diputado de oposición calificó que es grave que se incrementen abruptamente las penas, por lo que instó a que se inviertan recursos de las áreas de comunicación social en informar a la población, en vez de endurecer las penalidades.

También este jueves, en Sesión de Pleno se eligió a la nueva Mesa Directiva, que fungirá en el período comprendido del 1 de mayo al 31 de octubre del 2020, y que será presidida por la diputada por Querétaro Independiente, Concepción Herrera Martínez.