Elizabeth Tapia Quiroñes, vocal ejecutiva del INE en Campeche, destacó que para afrontar la desinformación o la información falsa rumbo a las elecciones del 6 de junio el instituto ofrece información a través de sus redes sociales y su página.

“Yo creo que queda en el ámbito de responsabilidad de las y los electores hacerse cargo de la información que consumen y de lo que hacen con esa información. Hay mucha saturación de información en redes sociales, tenemos que aprender como ciudadanía a ser críticos, aprender a diferenciar, irnos a los orígenes de la información”, agregó Tapia Quiroñes en una transmisión en vivo a través de la cuenta de Facebook del INE Campeche.

La vocal ejecutiva dijo que durante esta jornada electoral se han visto campañas de desinformación que han ido surgiendo en redes sociales. Destacó que una de ellas que “ya ha salido también en procesos electorales anteriores” es la marcadora de la boleta.

Indicó que esta ocasión se trata de un video donde se marca con un marcador una hoja y la tinta desaparece, pero dijo que “ese no es el marcador que usamos nosotros en el país, de hecho parece ser que se trata del marcador de algún otro país, donde si lo usan, y lo que no tenemos la certeza es que sí se borre con el encendedor, la certeza que sí tenemos es que no es el nuestro”, detalló.

Por otra parte destacó que en estas elecciones una de las medidas sanitarias es que los electores lleven su propio marcador o lapicero, “ lo tenemos como una medida de sanidad y no como una medida para que no se borre el marcador, pero ahí esta, esta la invitación para que lo usen y si eso le da confianza a la ciudadanía, para salir y emitir su voto háganlo”, dijo.

✔️ El @INEMexico garantiza tu seguridad sanitaria en las casillas este 6 de junio al permitir que lleves tu propio bolígrafo o marcador para evitar contagios ��️. #Elecciones2021MX #VotarEsSeguro https://t.co/BcqtmeuMYy pic.twitter.com/aFcmBpSjwy — @INEMexico (@INEMexico) May 20, 2021

También señaló que si la población no lleva marcador, en la casilla se les proporcionará uno, junto con una toallita húmeda, para que puedan limpiar el utensilio. Recalcó que la ciudadanía puede tener certeza de que esa tinta no se borra, y dijo que si se intenta borrar “ lo que se hace es que se daña el papel y queda una clara huella de que intento ser borrado”, detalló.

Tapia Quiroñes resaltó que otra campaña de desinformación que ha visto es una referente a que sólo podrán votar un número determinado de personas durante la jornada electoral y que todas las demás personas quedarían fuera de la elección, a lo cual dijo que el instituto ha salido a desmentir dicha afirmación.

La vocal indicó que el horario de la casilla es de 8 de la mañana a 6 de la tarde y todas las personas que estén formadas hasta las 6 de la tarde y que se encuentren inscritas en la Lista Nominal van a poder votar.

Destacó que habrá una boleta para cada una de las personas inscritas. “Vayan o no vayan a votar, nosotros esperamos que sí, nosotros estamos listos para recibir los votos de cada uno de las y los ciudadanos que estén inscritos en la lista nominal”.

Hizo hincapié en que se acuda a las fuentes de origen de la información, para evitar la información falsa. “Visiten nuestras redes sociales, ahí les tenemos toda la información disponible, vayan a la pagina del INE”, dijo.

Asistente virtual Inés

También resaltó que el instituto cuenta con una nueva asistente virtual que te da información. Inés, como fue nombrada, es una herramienta de WhatsApp creada por el INE en conjunto con Facebook, la cual ofrece asesoramiento para resolver las dudas que tenga el electorado sobre las próximas elecciones del 6 de junio.

El código QR para poder acceder a la herramienta está disponible en la página de Twitter del INE, “para que la descarguen y le hagan preguntas y se puedan ir aclarando dudas sobre este proceso electoral, indicó.