El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar, y no condenar a priori, a Ximena García, la piloto de Interjet que sugirió en sus redes sociales lanzar una bomba en el Zócalo durante los festejos de Independencia la noche del 15 de septiembre.

El primer mandatario dijo que la mujer aún puede retirar sus comentarios, o bien ofrecer una disculpa, por lo que pidió esperar a ver cuál será la reacción de la mujer que se hizo famosa en redes sociales por una publicación que hizo en su cuenta de Facebook.

Durante su habitual conferencia desde Palacio Nacional, López Obrador mencionó que también hay que esperar a que la empresa haga la investigación que ofreció a través de un comunicado, a fin de saber si la piloto merece alguna sanción.

“Hay que esperar a que termine la investigación que ofreció Interjet, ellos emitieron un comunicado en ese sentido, y hay que esperar a ver qué resuelven, qué deciden como empresa sobre esta actitud, y tener las pruebas y los elementos para conocer sobre cómo se dieron estas expresiones, inclusos esperar a ver si quien supuestamente las hizo, las confirma y qué actitud tiene actualmente, si fue cierto, si está dispuesta a ofrecer una disculpa, si lo hizo de manera inconsciente, todo parece indicar, porque es una expresión muy fuerte, una cosa muy irracional.

“Veremos, no nos adelantemos, vamos a esperar que la empresa y quien participó, expliquen más sobre estos hechos, y no condenemos a priori, vamos a esperar, no nos adelantemos y ya después podemos hacer una conclusión sobre el asunto, porque si es una expresión, de haberse hecho de la manera como está en las redes, bastante fuerte, tenemos que esperar a ver qué va a suceder”, comentó.

[email protected]