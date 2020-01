Luego de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, afirmó que algunas “unidades” del gobierno federal no respetan la presunción de inocencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió revisar con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los alcances de la información que difunde.

“La fiscalía, como órgano autónomo, ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia (...) porque hay unidades, no de la fiscalía, sino del gobierno, que no respetan esa presunción”, dijo Gertz Manero durante su participación en la Reunión de Embajadores y Cónsules 2020 el miércoles pasado.

Al respecto, en su conferencia en Palacio Nacional López Obrador dijo que se reunirá con Nieto Castillo para definir los alcances de la información que puede hacer pública, a efecto de no poner en riesgo tanto la presunción de inocencia de las personas investigadas por lavado de dinero, como el debido proceso contra los mismos.

“Ya estamos buscando entendimiento, que haya una sana relación, que haya comunicación para definir qué se puede informar, qué no se puede informar, qué es lo que afecta el llamado debido proceso, cuáles son los límites, qué sí puede hacer la Unidad de Inteligencia Financiera en cuanto a información, y qué no puede hacer”, afirmó el Ejecutivo.

Sin embargo, el presidente López Obrador defendió tanto la labor de la UIF como el trabajo de Santiago Nieto Castillo quien —dijo— no hace nada si no lo consulta con él.

“Vamos a reunirnos; Santiago no hace nada si no consulta con el presidente. No es echarle la culpa a él. Es que imagínense si aquí me dedico a estar informando sobre lavado de dinero, no me corresponde, entonces, lo tiene que hacer otro servidor público, pero también siempre y cuando no se afecte el debido proceso. Nosotros estamos obligados a actuar con respeto a la legalidad”, planteó López Obrador.

