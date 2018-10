De gira por Tamaulipas, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que su plan de seguridad incluirá dividir al país en 265 regiones con un coordinador en cada una de ellas, y donde se desplegarán entre 300 y 600 elementos del Ejército, Policía Federal y Marina, según su nivel de población e incidencia delictiva.

El futuro mandatario resaltó que su plan de seguridad para terminar con la violencia será 70% generar desarrollo económico y generación de empleos, y 30% coercitivo.

Entrevistado previo a su gira en Tamaulipas, donde hoy se reunirá con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, López Obrador reiteró que en los próximos días dará a conocer los nombramientos de quienes serán los nuevos secretarios de la Defensa Nacional y Marina. Destacó que ya cuenta con los perfiles de cada uno de los posibles secretarios, y sólo falta que tome una decisión.

“Estamos trabajando en la elaboración del plan para garantizar la paz y la tranquilidad en el país; ya llevamos un tiempo en esto. (…) Vamos a regionalizar todo el país; 265 regiones hasta ahora, en cada región va a haber una coordinación, esto surge de mi experiencia cuando fui Jefe de Gobierno, creamos en su momento 70 coordinaciones regionales para atender el problema de la inseguridad y la violencia, y en cada coordinación regional trabajan de manera conjunta organizada todas las corporaciones y hay un mando único, eso mismo que nos funcionó cuando fui Jefe de Gobierno, la vamos a aplicar a nivel nacional.

“Esa misma estrategia la vamos a llevar a cabo a nivel nacional, incorporando en estas coordinaciones a elementos de la Policía Militar, de la Policía Naval, de la Policía Federal, entonces, es parte del plan, organizarnos en el territorio a partir de tres criterios: Coordinaciones con poca incidencia delictiva, que las hay, no son muchas, pero afortunadamente hay estados con poca incidencia delictiva. Pongo un ejemplo: Yucatán, entonces, en esos estados vamos a tener alrededor de 300 elementos por coordinación. Hay estados con regiones difíciles también en cuanto a incidencia delictiva pero no grave, no son los más graves, en ese caso van a haber 450 elementos, y en las regiones donde hay más incidencia hay más homicidios, hay más secuestros, los delitos que más afectan a la población, ahí van a haber 600 elementos.

“Lo estamos resolviendo a partir de la población de incidencia delictiva, de coordinación. No es lo mismo una coordinación urbana que una rural, que comprende varios municipios; eso es parte de la estrategia.

“Vamos a buscar que participen los gobernadores, y las autoridades locales, pero estamos primero definiendo lo que es el gobierno federal; los elementos que se cuentan para enfrentar el problema de inseguridad y de violencia. Les aclaro que el 70% de toda la estrategia para garantizar la paz y las causas que original la inseguridad y la violencia, va a ser crecimiento económico, empleo, va a ser atención a los jóvenes, va a ser educación, va a ser bienestar, 70 por ciento.

“El 30% es lo que tiene que ver con los coercitivo, es más las estrategias para que se actúe con eficacia, que se actúe con coordinación entre todos los cuerpos policiacos, militares, no el desorden que se ha venido presentado, de que cada corporación hace lo que considera y no existe comunicación, trabajo conjunto, bueno, todo eso se va a mejorar, desde luego no permitiendo la corrupción en corporaciones policiacas, pintando muy bien la línea divisoria, la frontera entre autoridades y delincuencia, que no sean lo mismo.

“Eso en su conjunto, el profesionalizar a la policía, el que tengan más atención en cuanto a seguridad, es decir, buenos salarios, el que tenga seguridad social garantizada, seguros, protección a sus familias, todo eso es el plan conjunto, pero es muy importante que yo subraye que el 70% es preventivo, atención al problema de inseguridad y de violencia”.

—¿Cuál fue la metodología para definir las regiones? –se le preguntó.

“Estamos utilizando datos oficiales, se están haciendo cruces. Es un trabajo profesional, de población con incidencia delictiva, ustedes saben que en todo lo que tiene que ver con la inseguridad y con los delitos hay cifra negra, pero hay delitos que sí obedecen a lo que en realidad sucede, este es el caso del homicidio, del robo de vehículos, porque cuando hay un homicidio hay que proceder, hay que levantar un acta, cuando hay un robo de vehículo –por lo general- si no está asegurado el vehículo el dueño denuncia porque hay la preocupación de que vaya a ser usado ese vehículo para cometer un ilícito, entonces, eso obedece más a lo que sucede. El robo a casa habitación, el secuestro, el robo en transporte público, eso sí tiene mucha cifra negra, entonces, estamos apoyándonos en cuántos elementos necesitamos en cada coordinación. Nos estamos apoyando más en delitos que no tienen cifra negra, o muy poca cifra negra.

“Puede ser de acuerdo con la población. Aquí en Tamaulipas, les puedo decir que en Reynosa van a haber 600, les puedo decir que en Chilapa, ya ustedes saben.

“Lo que les puedo comentar también que en el diagnóstico que estamos haciendo, muy profesional, desgraciadamente son mayores las coordinaciones donde necesitamos tener 600 elementos. Yo creo que más de la mitad”, aseveró.

—¿Cuál será el papel del Ejército en su plan de seguridad dado que ha anunciado una reconversión?

“El Ejército mexicano es leal al pueblo, a la autoridad civil, desde que se fundó este nuevo Ejército en 1913, no ha habido un golpe de Estado; ha habido rebeliones, la última fue la del General Zedillo, a finales de los años 30, pero desde entonces son muy respetuosos de las decisiones que toma el presidente. No es como otros Ejércitos; el Ejército mexicano ha sabido actuar con lealtad a las instituciones que surgen de procesos democráticos, en otros países ha habido golpes militares, en México no, ese un punto a favor del Ejército Nacional, por eso yo respeto a las instituciones militares. Hay desde luego manchas. El 68 es una, y otras en otros casos, pero es una institución que merece ser respetada, fortalecida, ante una crisis de inseguridad, de violencia, con policías que no han terminado de agruparse, que no tienen la disciplina suficiente, que no tienen espíritu de cuerpo, se requiere de la participación del Ejército, y de las Secretaría de Marina, con dos componentes distintos. Uno, regular el uso de la fuerza, tiene que haber un código; no puede haber masacres, no puede seguir sucediendo eso en nuestro país, no a que se masacre a seres humanos. Y dos, pleno respeto a los derechos humanos.

“No se aplica correctamente, hay cursos (de derechos humanos), se forma en diplomados o seminarios y talleres de muy poca duración, vamos a introducir estos dos elementos en toda la formación de las Fuerzas Armadas de México; desde la educación formal que se da en las académicas, en los colegios militares, hasta el reclutamiento de nuevos elementos. Y vamos a eso, a que el Ejército siga teniendo buena imagen como una institución importante de la vida pública del país. Hay desde luego polémica sobre estos asuntos, hay quienes están a favor, en contra, bueno, pero es que así es la democracia, yo estoy escuchando a todos, respeto a todos, observo, soy mirón profesional como ustedes, y me doy cuenta de todo lo que está pasando, no tengo oficina de espionaje, ni voy a tener, pero me informo porque la gente me transmite mucho conocimiento, su sentir, me están diciendo qué está pasando, en todos lados me dicen cosas, registro, estoy bastante bien informado.

“Termino diciéndoles que por este plan necesitamos nombrar quienes van a estar en la Defensa y en Marina, porque hemos tenido apoyo de los actuales secretarios. Yo me reuní con los dos, les pedimos apoyo, han estado ayudando, por eso se ha avanzado en el plan, pero ya se requiere de que los nuevos tengan más comunicación, se informen sobre esto, con el propósito de que el 1 de diciembre, ya se empiece a trabajar con esta nueva estrategia; yo voy a estar en el primer acuerdo de seguridad a las 6 de la mañana, el lunes 3 de diciembre, yo tomo posesión el día 1; el domingo tengo una gira por Veracruz, y el día 3 de diciembre a las 6 de la mañana ahí nos vamos a encontrar en el Palacio Nacional, y el 4 también, el 5 y el 7, todos los días”, afirmó.

—¿Ya tiene la terna de los Secretarios de Defensa y Marina?

“Ahora que estoy haciendo la selección de quién me va a ayudar, quiénes nos van a ayudar en la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, tengo todo, toda la información de todos los Generales, y de todos los Almirantes, sé quién es quién. Además, acuérdense que a mí me gusta la historia, soy investigador, sé cómo conocer perfiles, qué características tienen los altos mandos. Hay una ventaja también, los que llegan a ser Generales ya pasaron por todo un proceso y ha habido también bastante apego a la norma, en el caso del Ejército, es decir, no se brincan los grados. Sí puede haber alguna consideración, algún influyentismo, pero es mal visto eso en el propio Ejército, cuando alguien de repente empieza a ascender, sin tener los méritos, no se le ve con buenos ojos, y cuando se dan esas cosas se deben de corregir, porque tiene que haber esta especie de servicio civil de carrera, que se da muy bien el Ejército. Ahí también (en la Marina), pero no del todo”.

—¿Va a crear una Fiscalía de Paz como dijo Loretta Ortiz? –preguntaron los reporteros.

“No miren, estamos esperando que se apruebe todo el procedimiento del Senado para la creación y el nombramiento de las Fiscalías, la Fiscalía General, la Fiscalía Electoral, la Fiscalía Anticorrupción, y en la Fiscalía General se va a crear una coordinación para la defensa de los derechos humanos, desde la Fiscalía General, para que con autonomía, puedan actuar. Esto también como complemento, y cada quien en su esfera de competencias con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se mantiene y se va a respetar, la CNDH”.

—¿A qué se refiere cuando dice que habrá Mando Único?

“Yo voy a pedirle a los Gobernadores que nos ayuden en cada estado, de acuerdo con las leyes de cada estado y cada entidad. Porque hay estados en donde ya tienen la integración de las policías, hay otros estados en donde hay la policía municipal. Es un proceso de formación que se tienen que ir dando, la policía de más eficacia siempre es la que está más cerca de la gente, por eso hay que darles atención especial a las policías municipales.

“Va a haber no sólo una limpia, sino un proceso de formación, pero eso se tiene que convenir con los gobiernos estatales. No olvidemos que los gobiernos estatales son libres y soberanos, hay cosas que no se puede hacer desde el Poder Ejecutivo federal, hay que convenirlo, hay que acordarlo, además en todo lo que se haga se tiene que actuar en el marco de la legalidad, y si hace falta modificar leyes, hay que plantearlo al Congreso”.

—¿Se va a reunir con familiares de víctimas?

“No hay una reunión programada así formalmente, pero en todos los casos, cuando solicitan hablar conmigo los familiares de víctimas de la violencia, yo estoy en disposición de escucharlos a todos y más a los familiares de las víctimas, porque están ellos sufriendo mucho, buscando a sus familiares y requiere atención, no es un asunto de reunión. Ya tuve una reunión, ya he dado instrucciones a la próxima secretaria de Gobernación, al subsecretario Alejandro Encinas, que la Secretaría de Gobernación se va a convertir en una secretaría para las relaciones políticas, y la defensa de los derechos humanos, no va a tener funciones policiacas ni de espionaje, cambia completamente. Una función básica de la Segob va a ser la defensa de los derechos humanos”.

—¿Cuál será la relación con instancias de seguridad extranjeras, como la DEA?

“De respeto a nuestra soberanía y al mismo tiempo de cooperación, buscando el equilibrio; nada más dejando siempre de manifiesto que somos un gobierno independiente, soberano y que tenemos que ser respetuoso de lo que se establece en nuestra constitución”, concluyó.

