El subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que Pfizer entregó hoy a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el expediente para el registro sanitario de su vacuna contra Covcid-19.

“Hoy, hace unos pocos minutos, Pfizer ya entregó el expediente de solicitud de registro sanitario a la Cofepris. Importante tener claro que es la entrega. En las siguientes pocas horas, a partir de mañana se revisará si el expediente está completo, pero ya es una buena noticia”, expresó.

El funcionario dijo que el gobierno federal hará todo para analizar a profundidad y con elementos científicos la calidad y eficacia de la vacuna, y tener un resultado “lo más pronto posible”.

Acerca de la vacuna de Pfizer, Hugo López-Gatell afirmó que “es una vacuna tecnológicamente muy innovadora que está hecha del material genético del virus SarsCov-2, del RNA, en una modalidad que es el RNA mensajero, es como la instrucción genética que se les da a las células para que fabriquen proteínas del virus. Esto es incapaz de generar virus Covid, tampoco puede crear virus nuevos y tampoco puede alterar la genética humana”.

Respecto a que esta vacuna requiere una red de frío por debajo de los 70 a 80 grados, dijo que la propia empresa Pfizer ha dicho que podría entregar las vacunas en cajas de congelación avanzada que sirve para la transferencia entre un congelador y el punto de uso de las vacunas.

Llama a la prudencia

Aunque el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, refrendó esta mañana que en diciembre comenzará la vacunación de las personas contra Covid-19, el Subsecretario Hugo López-Gatell reiteró que debe haber cautela y prudencia, ya que puede cambiar de momento a otro la “realidad” de las vacunas que se desarrollan actualmente.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario de la Secretaría de Salud dijo que en los próximos días se estarán conociendo noticias sobre eficacia, tiempos de entrega y capacidad de logística de las vacunas en fase tres de ensayo clínico, ante lo cual pidió cautela.

“Es necesario, ya lo he dicho muchas veces, tener cautela, tener prudencia, porque la velocidad a la que fluyen las noticias sobrepasa la realidad, se hacen olas informativas, no necesariamente hablo de la infodemia, sencillamente puede ser que empieza una ola informativa con una idea, cuando ya cambió la realidad, no sólo en México, para todo el mundo, de todas las compañías que producen las vacunas”, aseveró.

Destacó que la Secretaría de Salud es la encargada del diseño y operación del Sistema Nacional de Salud en el que se incluye el Programa Nacional de Vacunación, y también es responsable de la Cofepris, que se encarga de la vigilancia sanitaria de los medicamentos.

Indicó que se tienen reuniones con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por la búsqueda de las vacunas en desarrollo.

“Todavía no hemos mandado una comunicación formal sobre cómo vamos a estructurar la vacunación contra Covid, porque hay preparativos previos en los que estamos trabajando. Esto no debe interpretarse como que hay que apresurarse, hacer planes estatales. En México hay un solo plan nacional de vacunación, no es competencia de las entidades federativas decidir sobre las modalidades de la vacunación, pero muy pronto les abordaremos por los canales institucionales”, dijo.

Esta mañana, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que Europa ya tiene un plan de vacunación para su población en diciembre, y en México será lo mismo.

