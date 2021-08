Representantes de partidos de oposición denunciaron y pidieron una investigación al Instituto Nacional Electoral (INE) por la circulación de videos donde se observan a personas rellenar abiertamente urnas de la consulta popular celebrada este domingo.

Guadalupe Almaguer, representante del Poder Legislativo por el PRD, pidió al INE intervenir para conocer si efectivamente se rellenaron urnas en algunas casillas.

“Traigo un ruido desde hace unas horas, antes de que se concluyera la jornada de participación, porque están circulando en las redes sociales, yo tengo registrados 17 videos, de distintos espacios en donde se ve claramente que personas que están en las mesas receptoras, están ellos y ellas, rellenando las urnas, y antes de eso participando como si fueran ellos quienes tendrían que estar haciendo esto. Yo no sé si ganamos todos con esa ética y esa insalubridad e impudicia con la que actuaron algunos integrantes de las mesas receptoras. Sobre el INE nadie tiene duda de que es una institución a la altura de la democracia mexicana, y un organismo autónomo que no vamos a permitir que se siga golpeteando”, sostuvo.

Gerardo Triana, representante del PRI ante el INE, dijo que en la consulta de este domingo, los ciudadanos expresaron con su voto, o con su ausencia en las urnas, que hay un respeto a la autoridad electoral.

“La participación no fue óptima y esto no es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral, con todo respeto, no se puede jugar con la inteligencia de las y los mexicanos, no se puede exigir a los mismos salir a responder de qué color es el caballo blanco de napoleón”, dijo.

Con la organización de esta primera #ConsultaPopular de alcance nacional, el @INEMexico reitera su compromiso para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos políticos y la convicción de que la vida pública es responsabilidad de todas y todos. La consulta fue un éxito. pic.twitter.com/pTpLng8NbA — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) August 2, 2021

El representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, dijo que la organización de la consulta popular fue un éxito, no obstante de la baja participación que se observó y confirmó con los resultados preliminares del conteo rápido.

“Los mexicanos le están diciendo al gobierno de manera contundente que deje de lado el circo propagandístico, no quiere más cuentos. La ciudadanía está pidiendo que se pongan a trabajar en los verdaderos temas importantes para la nación. Esta jornada es un claro No a las campañas engañosas y eternas, llenas de incongruencia, que caracterizan a este gobierno y a su partido apéndice”, refirió. Consideró que la baja participación en la consulta popular, “es un claro no a la simulación”. Y sentenció: “señores de Morena, hoy más del 90% de los mexicanos les dieron la espalda, les dijeron no a esa falsedad de consultas, a esta falacia de pregunta, les dieron la espalda al presidente y a ustedes, viva el pueblo sabio, 9 de cada 10 mexicanos le dijeron no al circo de una consulta farsa y al derroche de más de 500 millones de pesos”, sentenció.

Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena, dijo que a su juicio ganó el “Sí” en la consulta popular sobre hechos políticos del pasado, y ganó la gente que acudió a expresar su opinión en las urnas.

Anunció que su partido presentará al Congreso una iniciativa para que las próximas consultas populares se realicen el día de la elección federal. Sostuvo que es la primera consulta popular propuesta por el actual gobierno, porque anteriores gobiernos no preguntaban al pueblo.

“Con este ejercicio en Morena celebramos un nuevo periodo que se inaugura, un periodo donde alentados por el gobierno del Presidente, por dos millones de personas que firmaron y que estuvieron insistiendo en que se hiciera este ejercicio democrático, hoy se realizó”, dijo.

Admitió que la jornada de este domingo fue exitosa, aunque insistió en culpar a los consejeros de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama de intentar sabotear la consulta.

“Es verdad consejero -le dijo a Lorenzo Córdova-, aunque le moleste otra vez, porque ustedes pretendieron realizar una interpretación propia de la pregunta que no era dable, emitiendo una opinión personal con una intención política sin seguir la línea de la institucionalidad y la imparcialidad”, dijo.

El consejero Ciro Murayama afirmó que la organización y ejecución de la consulta refrenda que México está preparado para celebrar comicios y ejercicios de participación ciudadana.

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg