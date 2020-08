La senadora Xóchitl Gálvez y la diputada federal Laura Rojas, ambas del PAN, acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) donde presentaron una denuncia para que ese órgano autónomo investigue los actos revelados en un video en el que se observó a dos exempleados del Senado recibir dinero presuntamente de parte del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

“Eso es lo que la Fiscalía debe de investigar para qué se usó ese dinero, cuál fue el origen, pues Emilio Lozoya sabe perfectamente qué hizo y si se dan cuenta, la voz del que entrega el dinero pues está borrada; o sea, quiere decir que sólo quieren embarrar, pero no quieren que identifiquen quién es el artífice del video”, planteó Xóchitl Gálvez.

En su denuncia hacen referencia a que en el video difundido aparecen Rafael Caraveo Opengo, ex secretario Técnico de la Comisión de Administración del Senado cuando fue presidida por el entonces senador Jorge Luis Lavalle, así como Guillermo Gutiérrez Badillo, quien habría trabajado en el Senado y hasta ayer se desempeñaba como colaborador del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez.

Mientras el presidente @LopezObrador_ pedía que se difundieran las pruebas que Emilio Lozoya entregó a la #FGR, en youtube ya circulaba este video, donde se ve a Guillermo Gutiérrez Badillo y Rafael Caraveo recibiendo fajos de billetes de un supuesto ex funcionario de @Pemex pic.twitter.com/RnKy1YdyGi — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 18, 2020

En la denuncia, las legisladoras federales demandaron a la FGR que en su oportunidad solicite al Ministerio Público la comparecencia de los involucrados, tanto de quien entregó el dinero (un supuesto empleado de Pemex), como quienes recibieron cerca de 2.4 millones de pesos en fajos de billetes y maletas.

La senadora Gálvez se pronunció porque se investiguen hechos de corrupción provenientes de cualquier partido.

“A mí me parece que la corrupción, caiga quien caiga, no importa el partido; si es de casa, si es de enfrente. Me parece indignante lo que pasó hace 16 años cuando me indigné cuando vi los videos de Bejarano con las ligas y los fajos de billetes, y hoy vemos otra vez a dos ex empleados del Senado, a Rafael Caraveo y a Guillermo Gutiérrez.

“Sí me parece necesario que la Fiscalía General de la República investigue, investigue el origen del video, investigue el origen del dinero, investigue todo lo que tiene que ver con este video que vimos el día de ayer”, comentó.

El escrito de la denuncia fue entregado en la Oficialía de Partes de la Fiscalía General de la República, donde deberá ser turnada a un Ministerio Público.

Xóchitl Gálvez confió en que la FGR investigue los hechos exhibidos en el video, como también que resuelva las denuncias presentadas contra el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, por las propiedades no aclaradas en su declaración patrimonial.

“Que no pase lo de Manuel Bartlett, que hasta la fecha no ha dicho qué pasó con las más de 20 casas que se le encontraron de su esposa, que dice que no es su esposa pero sí es su esposa, y estas cosas pues ojalá la Fiscalía de verdad se dé a la tarea de investigarlas y sea autónoma; sea autónoma e independiente, creo que eso es lo que yo pediría más del fiscal”, planteó.

