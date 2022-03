Luego de que se diera conocer el involucramiento de las Fuerzas Armadas en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como acciones de simulación en la investigación, familiares de los jóvenes estudiantes exigieron que llamen a cuentas a la Sedena, a la Marina, así como al expresidente Enrique Peña Nieto.

“Queremos que se abra una carpeta de investigación contra el Ejército mexicano, porque ahí donde hay obstáculos, donde no podemos alcanzar la verdad y si ellos cumplieran, obedecieran lo que dijo el presidente no estaríamos aquí a tres años de su mandato, todavía no sabemos la verdad”, dijo Cristina Bautista, madre de uno de los jóvenes.

En tanto, Emiliano Navarrete otro de los padres de familia, reclamó que el gobierno de Enrique Peña Nieto siempre ocultó información, por lo que también exigió que “sea llamado a declarar, sean investigados, que tanto tuvo que ver en la participación y desaparición de nuestros hijos”.

El abogado de los padres, Vidulfo Rosales demandó que, a siete años y medio de la desaparición de los estudiantes, existe mucha indignación pues hasta el día de hoy aún no hay información sobre el paradero de los normalistas.

“Existe mucha indignación ante un proceso de investigación que ha sido muy turbio, queda claro que es un montaje jurídico y una manipulación por parte de la administración pasada”, dijo.

Lo anterior se da tras la presentación del Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, donde se identificó que elementos de Marina intervinieron en el basurero de Cocula en donde la entonces PGR informó que los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados, además de que el Ejército mexicano infiltró con elementos al grupo de normalistas.

Ven simulación

En conferencia de prensa, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre del 2014, mostraron su molestia por el ocultamiento de información que, dijeron, rompe el decreto pactado con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre abrir por completo el caso.

“Decirles que las 43 familias estamos enojados, más bien encabronados, porque desafortunadamente nos vieron la cara durante tres años, quisiera decirles que las instituciones jugaron con nosotros, nos hicieron firmar en diciembre un decreto presidencial en el que se comprometían a entregar toda la clase de información que había sobre el caso Ayotzinapa”, así lo reclamó Mario González padre de uno de los normalistas.

Mario también criticó que incluso cuando firmaron el decreto les hicieron sacarse la fotografía con el encargado del caso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de mostrar que los dejaron entrar a las instalaciones del Batallón 27 a sabiendas que no iban a encontrar nada.

“Como no estar enojados, a tres años sale una información que tenía que haber sido entregada en su momento (...) Y no estoy hablando de las instituciones pasadas ni de los mandos pasados, estoy hablando de estos mandos que nos prometieron llegar a la verdad, de estos mandos que jugaron con nosotros, que lo único que querían era la fotografía que es lo que está pasando, porque la manipulación tan cruel que se ve en el video”, añadió.

Por lo anterior, los familiares pidieron al presidente López Obrador a una nueva reunión de trabajo.

