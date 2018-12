En punto de las 00:56 horas, las fracciones parlamentarias del PAN y PRI en la Cámara de Diputados, arguyendo indisposición de la mayoría de Morena para debatir, abandonaron el salón de plenos y con ello la presentación de reservas de modificación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2019.

Tras solicitar, desde su curul, que todas las reservas de los priístas, pendientes de presentarse, se incluyeran, íntegras, en el Diario de los Debates, Eduardo Zarzosa dijo que los priístas no serían “cómplices’’ del falso debate.

“¡Nos vamos! ¡Quédense con su fiesta! ¡Feliz Navidad!’’

Antes, el panista Jorge Romero había pretextado lo mismo.

“Es evidente que esto es una burla; lo ha sido desde un principio. Si ya no leyeron el dictamen, qué van estar leyendo las reservas. Es evidente que aquí no va a haber debate y seguramente no va a haber debate en tres años. Pero, que así sea... El grupo parlamentario del PAN no les va a convalidar su circo ni su farsa. Todos ustedes tengan una gran feliz Navidad’’.

Y panistas y priístas, en masa, salieron del salón, previos abrazos de felicitación a propósito de la temporada navideña.

La presentación de reservas por parte del resto de los grupos parlamentarios continuó, aunque ya se anticipaba menos larga y tediosa.