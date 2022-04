El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, informó que los diputados federales y senadores priistas votarán en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al fijar el posicionamiento del PRI sobre la reforma eléctrica en ciernes, acompañado de legisladores federales, estableció:

“Nuestro voto es en contra, no la habremos de aprobar y aunque al oficialismo no le guste, para los priistas: ¡El Legislativo es un poder, no un empleado del poder!”

Anunció que junto con sus aliados legislativos y electorales del PAN y PRD, el PRI presentará una contrapropuesta de reforma eléctrica cuya iniciativa contiene cinco puntos:

Tener una “tarifa G”, una tarifa gratuita para que poblaciones rurales, hospitales públicos y guarderías tengan electricidad gratis. Asegurar una competencia efectiva entre proveedores de energía para asegurar se contrate la misma al menor precio posible. Dar garantías a la inversión extranjera y nacional, para que, en lugar de tener litigios durante años, se establezcan más plantas generadoras, se creen más empleos y existan más trabajos. Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que sus trabajadores tengan incentivos de productividad y no se vayan a otras empresas. Cuidar el medio ambiente para asegurar un mejor México para nuestros hijos.

Desde el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional priista, Moreno Cárdenas reiteró una y otra vez que sus correligionarios votarán en contra de la iniciativa presidencial.

Por convicción partidista y lealtad a México, el voto del PRI en la Cámara de Diputados será EN CONTRA de la iniciativa de Reforma Eléctrica presentada por el Ejecutivo Federal. pic.twitter.com/1cuFXs1VmT — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) April 4, 2022

“Compréndase bien, la contrarreforma eléctrica del gobierno federal no es un instrumento normativo, es exactamente lo contrario: un ilegal, abusivo e indebido instrumento de poder que constituye hasta la última coma, ¡un indigno, servil y deshonroso acto de traición a la Patria!”, indicó.

Por eso, precisamente por eso, nuestro voto será en contra…”, dijo.

El PRI, cuyo voto favorable resultaría definitivo para la aprobación o rechazo de la reforma eléctrica a tres Artículos de la Constitución según la iniciativa de AMLO, se manifestó en contra de la iniciativa la cual violenta la ley y afectará la economía de los mexicanos, expresó Alejandro Moreno.

“Lo que el gobierno propone en esta iniciativa de reforma eléctrica hará que suba el precio de la luz, de nuestra energía, que muchas medianas, pequeñas y micro empresas y oficinas tengan que cerrar por los altos precios que vendrán o porque sencillamente no tendrán luz”, dijo en conferencia de prensa acompañado de legisladores de su partido.

Según el campechano, el PRI como bloque lleva siete meses estudiando la iniciativa de reforma que envió el presidente de la República. Según él, la conocen a fondo y pocos documentos han recibido tanto escrutinio como esta reforma.

Cabe recordar que con una aprobación de más de 70 legisladores de las comisiones unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados (que como cámara de origen recibió la iniciativa presidencial para dictaminarla antes de enviarla al Senado) se acordó que a más tardar este lunes 4 de abril a las 11:00 horas los miembros de estas comisiones tendrían en sus manos el dictamen definitivo de la reforma eléctrica, que se comenzará a discutir el 11 de abril en la sesión permanente que quedó instalada este lunes y entró en receso en espera del documento.

A favor de la iniciativa se han manifestado los miembros de Morena, PT, Partido Verde y el Partido Encuentro Social, mientras que en contra están el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y hasta este lunes el PRI había reservado su postura sobre la que la fracción que citó a conferencia esta lunes ya se pronunció en contra.

Además de participar en los foros del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, también han mantenido contacto con expertos y académicos y han dado seguimiento a la coyuntura energética global, que se ha visto afectada por la invasión de Rusia a Ucrania, dijo el priísta.

Sin embargo, el mundo de los energéticos en abril del 2022 ya no se parece al del año pasado, cuando el presidente de la República mandó su iniciativa. Esto, porque el precio del petróleo ha subido 69%, el del gas 127% y el del carbón 168 por ciento.

Así que consideró que en México el gobierno no estaba preparado para esto y prueba de ello es que el fin de semana pasado se acentuó la falta de gasolina en la zona fronteriza norte, con lo que se dio por primera vez en meses un aumento de precios o gasolinazo. Con ello, el gobierno federal ha tenido que aceptar que por falta de previsión estaba subsidiando no solo a los más ricos, sino a ciudadanos que cruzaban la frontera para cargar gasolina.

“Si el gobierno anda ya autorizando gasolinazos y perdiendo a la par cientos de miles de millones de pesos en subsidios a las gasolinas, es evidente que no tienen políticas o que las que tienen son ocurrentes y contradictorias”, espetó el líder partidista, “si no pueden con las gasolinas, no es creíble que tenga un plan para genera energía eléctrica para todo el país y que ésta no suba de precio”.

rolando.ramos@eleconomista.mx y karol.garcia@eleconomista.mx