PAN analiza conformar nuevo bloque de contención en el Congreso para frenar la reforma electoral

La dirigencia nacional del PAN ratificó falta de confianza en el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, por lo que continuará suspendida su participación en la alianza Va por México. Sin embargo, expresó disposición para conformar con el tricolor y otros partidos de oposición un nuevo bloque de contención en el Congreso para frenar la reforma electoral que impulsa el gobierno federal.

En entrevista, Fernando Rodríguez Doval, secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, dijo que este mes sesionará la Comisión Permanente del PAN para determinar si acepta o no continuar en la alianza Va por México.

Cuestionado sobre si Alejandro Moreno ya no es interlocutor válido para Acción Nacional, Rodríguez Doval dijo: “es evidente que él, en lo personal, ha dejado mucho que desear, ha traicionado su propia palabra y su propia firma, sabemos que él no es la institución que representa, porque hay otros sectores que no comparten sus puntos de vista”.

Dijo en su momento, el PAN llamará a la adhesión a este partido de aquellos militantes del PRI inconformes con la dirección de su partido, e incluso de simpatizantes o votantes de Morena decepcionados con la actuación del gobierno.

En su momento nosotros buscaremos a esos priistas que no necesariamente se circunscriben a dirigentes, para hacerles saber que hoy el PAN es la única vía para canalizar esa preocupación por la democracia y las libertades en México”, dijo.

Fernando Rodríguez indicó que el PAN no se cansará a través de sus legisladores en conformar un nuevo bloque de contención en el Congreso, con senadores y diputados del PRI, PRD, MC e incluso de Morena, para frenar la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La reforma electoral que se pretende es muy peligrosa, indeseable, que significa la destrucción del INE, y por eso nosotros no vamos a descansar, nuestros legisladores que puedan encabezar la defensa de la democracia”, dijo.

Afirmó que la votación en el Congreso para mantener al ejército mexicano a cargo de las tareas de seguridad pública hasta 2028 mostró que el PAN es el único partido de real oposición.

“Lo que ha quedado claro es que el PAN es el único partido consistente en estos momentos en la oposición. Es el único partido que tiene un proyecto claro y que tiene una capacidad de gobierno y legislativa. Ha quedado claro que a México sólo le queda el PAN para defender la democracia”, dijo.

Dijo que eso no quiere decir que el PAN esté abierto a las negociaciones y diálogo con legisladores y militantes de otros partidos “que estén de acuerdo en el peligro que se vive actualmente en México, un retroceso, un deterioro de la democracia”.

Fernando Rodríguez Doval dijo que mientras esté suspendida la alianza con PRI y PRD, el PAN se fortalece internamente con un nuevo programa de acción política, que establece programas y propuestas para sacar a México adelante.

“Al día de hoy solo queda el PAN, que se ha consolidado como el que es capaz de derrotar a Morena y también de plantear una alternativa de un México distinto”, refirió.