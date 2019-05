El representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, Jan Jarab, remitió a la Cámara de Diputados observaciones sobre las leyes secundarias de la Guardia Nacional en la que señala que hay términos imprecisos y huecos, por ejemplo, en el uso de la fuerza.

En el documento de la ONU, dirigido a los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, se indica sobre la Ley del Uso de la Fuerza nueve observaciones, entre las que destacan que no “se establece una debida regulación del uso de la fuerza letal.

“En este sentido, resulta de especial preocupación la regulación de supuestos de muerte derivada únicamente del uso de la fuerza por armas y no por empleo de otros medios, como la fuerza física”, indicó la oficina del organismo multilateral en México.

La ONU alerta también que se podría vulnerar el derecho a la protesta y a la libre manifestación “ya que se mantiene una perspectiva de control de multitudes y no la de garantizar el derecho a la manifestación y en caso de que haya violencia el proteger a las personas”.

Además de que se omite la inclusión de un observatorio independiente que vigile el uso de la fuerza, una medida que ordenó la Corte Interamericana que México realizara tras una sentencia, entre otros rubros.

Sobre la Ley del Registro de Detenciones, la ONU indicó que que en su generalidad la norma cumple con los estándares de vigilancia en materia de derechos humanos.

No obstante, el organismo llamó a integrar dentro de la base de datos rubros como nacionalidad de los detenidos, así como incluir un registro de las personas detenidas bajo la jurisdicción militar “ya que no es justificable que el registro no abarque la privación de la libertad de elementos de las Fuerzas Armadas”, entre otros puntos.

Este jueves al medio día, los coordinadores parlamentarios de Morena, PRD, Verde Ecologista, Encuentro Social, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, ofrecieron una conferencia de prensa en donde indicaron que las leyes secundarias de la Guardia Nacional, entre la que se incluye además de las citadas la Ley Orgánica de la Guardia Nacional y una reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública, que las fracciones parlamentarias votarán a favor de las leyes como se enviaron del Senado de la República.

Se espera que en la sesión de este jueves del periodo extraordinario de la Cámara baja se aprueben las reformas de la Guardia Nacional, además de la reforma a diversos artículos constitucionales en materia de paridad de género en los tres poderes de la Unión.