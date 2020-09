El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que Ernesto Prieto, el nuevo titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, deberá llegar a “limpiar” al organismo, ya que es lo que debía hacer Jaime Cárdenas pero “no le entró”.

Cuestionado sobre la denuncia de corrupción que hizo el todavía titular del organismo, López Obrador expresó que a Cárdenas Gracia le faltaron ganas, porque “está pesado el animal”; y que los funcionarios deben entender que ésta es una transformación, “no un día de campo”.

Durante su conferencia matutina, el mandatario expresó que “para ser servidor público, sobre todo en un proceso de transformación, se requieren ganas, para todo en la vida se necesitan ganas, convicciones y arrojo, y no rendirnos”.

Añadió que hay una crisis por falta de cuadros de buenos servidores públicos, de gente con ideales, con principios y con entusiasmo para participar en la transformación.

Por lo que, dijo, tiene que ver cómo mantener un equipo de gobierno de primera, sobre todo de mujeres y de hombres honestos.

Cabe recordar que Cárdenas expresó en su misiva de renuncia los problemas con que opera el Indep, entre los que se encuentran bienes “mutilados”, deudas con proveedores y avalúos que representaron pérdidas para el Estado mexicano.

“El Indep es un tanto un cofre de recursos importantes, pero no agotables para que el gobierno federal realice su política social y prioritaria”, alertó en su carta.

Jaime Cárdenas, quien había asumido el cargo el pasado 16 de junio y que lo dejará el próximo 1 de octubre, regresará a la academia. En su lugar llegará Ernesto Prieto, actual director de la Lotería Nacional (Lotenal). Asimismo, Margarita González Saravia será quien se quede al frente de la Lotería.

En tanto, el PAN en la Cámara de Diputados indicó que la renuncia de Jaime Cárdena al frente del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado exhibe el fracaso de este organismo para lograr su objetivo, por lo que consideraron que debe desaparecer.

El diputado del PAN, Luis Mendoza, dijo que su bancada ya analiza la posibilidad de presentar una iniciativa para derogar al Indep, con reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

“Todo le sale mal a la Cuarta Transformación, no juntan las firmas para enjuiciar a los expresidentes, no logran cubrir la venta universal de cachitos para la fallida rifa del avión presidencial y ahora no pueden cuidar ni vender correctamente los bienes del crimen”, puntualizó.

El legislador federal calificó de “elefante blanco” al Instituto y aseguró que los recursos que recibe pueden canalizarse directamente a carreteras, nuevas escuelas o para financiar proyectos comunitarios, pero sin intermediarios.

“López Obrador no debe dar carpetazo a la renuncia de Jaime Cárdenas, debe solicitar avances en las investigaciones sobre las anomalías denunciadas”, dijo.

Finalmente, demandó una auditoría para analizar la gestión de Cárdenas para deslindar responsabilidades.

