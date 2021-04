El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, defendió a los consejeros electorales de la amenaza que lanzó, y luego retiró, Félix Salgado Macedonio, en el sentido de que si el INE no le restituye la candidatura, acudiría a la casa de los consejeros.

Durante la discusión del proyecto de resolución sobre la candidatura de Félix Salgado, Lorenzo Córdova dijo que “no nos van a amedrentar. El INE no va a caer en las provocaciones”.

“Tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral. A quienes las encabezan les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener de que con este instituto no hay condiciones democráticas. El INE como árbitro de la contienda está por encima de las partes y haremos que se cumpla la ley, ni más ni menos”, expresó.

“El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política, de ningún actor político. El que diga lo contrario, simplemente y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. El INE está con la Constitución”, añadió.

Córdova Vianello dijo que “a pesar de los tonos encendidos”, la resolución sobre la candidatura de Félix Salgado Macedonio y otros candidatos de Morena, no es un tema político, sino un asunto estrictamente jurídico y que tiene que ver con requisitos no cumplidos.

Argumentó que transparentar el origen de los recursos en la política ha sido una lucha para que haya equidad en las contiendas electorales, y por ello en 2014 se aprobó un sistema integral electoral capaz de identificar trampas e intentos de fraude a la ley.

Indicó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya resolvió sobre la candidatura de Salgado Macedonio y otros candidatos de Morena. “Eso ya está juzgado, y ya le dio la razón al INE, es una verdad jurídica, ya no cabe discusión”, dijo Córdova, al destacar que dichos candidatos no presentaron informes de precampaña, lo cual es una “falta gravísima, porque puede provocar un daño grave en el sistema democrático, porque evita la fiscalización y la equidad en la contienda”.

El Consejero Presidente del INE afirmó que las personas que impugnaron ante el Tribunal deben saber que el Tribunal dio la razón al órgano electoral, en el sentido de que fueron candidatos y realizaron actos de precampaña, por lo que estaban obligados a reportarlo, pero no lo hicieron, o lo hicieron de forma extemporánea.

Expresó que el INE no violó el derecho de audiencia, ya que todos los aspirantes fueron notificados de inicio a fin del proceso.

Por ello, Lorenzo Córdova dijo que no se trata de determinar si hubo irregularidades, porque eso ya está demostrado y confirmado por el Tribunal, sino de imponer sanciones por negarse a transparentar los gastos de precampaña.

Argumentó que jugar a violar las reglas electorales es una forma disruptiva y antidemocrática, y sostuvo que la equidad entre rivales leales es garantizar que todos los contendientes vuelvan a sus actividades y haya gobernabilidad democrática.

