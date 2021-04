El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pasada la elección del próximo 6 de junio presentará iniciativas de reformas legales al Congreso de la Unión encaminadas a establecer una auténtica democracia en México.

Entre otros cambios, explicó que propondría cambios en materia de mejoramiento de los organismos electorales para que sean “realmente independientes’’.

El presidente López Obrador afirmó que se debe analizar una reforma al Instituto Nacional Electoral y para lo cual no se descarta una renovación total de los consejeros electorales.

En su conferencia de prensa matutina el mandatario mexicano sostuvo que no confía el órgano electoral el cual, cabe mencionar, decidirá en sesión hoy si regresa la candidatura por Morena a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón quienes buscan encabezar los Ejecutivos de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

Considera que esta eventual reforma debería incluir una renovación total del Consejo del INE independiente de que varios de ellos concluyan ya su periodo y posiblemente achicar al organismo”, se le preguntó.

A lo que el presidente respondió: “Sí. Todo lo que ayude a que haya democracia, a que no haya simulación, que no haya injerencia de grupos de intereses creados, que sea un órgano verdaderamente autónomo, independiente, pero realmente independiente. Yo no tengo confianza (al INE), yo le tengo confianza al pueblo, lo que pasó en el 18 fue por el pueblo, la gente salió a votar y a cuidar el voto”, dijo.

López Obrador sostuvo que los consejeros electorales de más tiempo “no tienen buenos antecedentes”, al tiempo que mencionó que un objetivo es buscar ahorrar recursos públicos.

Legisladores y regidores

Por otra parte, el presidente dijo que si hace falta se debe enviar también una iniciativa para “por ejemplo, revisar si el número de legisladores es adecuado o es excesivo y se puede reducir, me refiero a los llamados diputados plurinominales.

“Si es una reforma constitucional que pueda también replicarse en los estados con el número de los regidores porque hay municipios en donde hay muchísimos regidores, la verdad ganando bastante”, dijo.

Sobre amenazas de Salgado Macedonio

Sobre el caso específico de los llamados de Félix Salgado Macedonio, a quien el INE canceló el registro como candidato de Morena a gobernador de Guerrero, a manifestarse en el domicilio de Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, si no le restituyen la candidatura e incluso impedir la celebración de los comicios en aquella entidad federativa, López Obrador se manifestó en contra de la violencia y a favor de que el derecho a defender la democracia se realice en el marco de la ley.

A la pregunta de si ese tipo de actos no crispan el ambiente electoral de cara a los comicios en puerta, respondió preguntando a la vez si no lo crispan también quienes hacen fraude.

No estoy justificando los actos violentos", aclaró AMLO, al tiempo que pidió ver “el asunto de manera integral".

“Dicen que es violencia, sí está mal, pero ¿por qué quieren impedir, por consigna, que no participe un candidato?, ¿No es un agravio?’’, cuestionó al sugerir aplicar a Salgado Macedonio una sanción que no sea quitarle el derecho a participar como candidato.

“¿Cuándo han hecho eso? Hablando en plata pura’’, completó, refiriéndose a la cancelación de la candidatura a su correligionario, y otros candidatos de Morena, por no presentar sus informes sobre gastos de precampaña.

“¿Por qué defiendo esto? Porque es lo que me hicieron, me desaforaron (en 2005); desde Los Pinos dijeron, ‘este no va’. Hay que esperar que las instancias legales resuelvan… No se pueden presentar actitudes prepotentes, ‘te quitamos la candidatura’’’, dijo.

(Con información de Redacción)

