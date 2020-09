La falta de personal, las deficiencias en los insumos médicos y en la preparación, son los principales factores que explican el elevado número de personal médico que ha resultado infectado por Covid-19 al atender pacientes con esa enfermedad, plantea Eder Mendoza, cirujano que trabaja en el frente Covid del hospital de la Raza.

En entrevista, denuncia el viacrucis al que se enfrentan los trabajadores cuando se enferman, porque las autoridades del IMSS les regatean considerarles riesgo de trabajo cuando se contagian atacando la pandemia.

También expone la molestia de sus compañeros porque no a todos les ha llegado el llamado Bono Covid que prometió el gobierno federal.

—¿Cómo están funcionando los protocolos para proteger al personal médico que atiende pacientes Covid-19?

—A los que estamos en el área Covid, como es mi caso, el IMSS nos da el equipo de protección, que es el que ya todo mundo conoce: la bata desechable, un par de guantes, un par de gorros, las botas y solamente te proveen de un cubrebocas KN-95. En algunos casos te dan también una careta. En lo personal no me confié mucho de este equipo porque vi compañeros que entraban con ese equipo y se infectaban. He tenido cubrebocas de los KN-95 que al abrirlos se les rompe la liga, algunos que se abren por la mitad.

Yo me tuve que comprar una máscara de 6200-3M que me costó 6,000 pesos, más los filtros.

No me he infectado porque he extremado precauciones y he adquirido los implementos que el instituto no provee. De todos los compañeros que estamos ahí, la mayoría tiene por lo menos el overol o una máscara que compraron por su cuenta. Hay algunas máscaras que no te dan la confianza que sean buenas porque son de muy baja calidad y se rompen.

Habría que revisar la calidad de los cubrebocas, creo que ahí radica el foco de contagio, porque es principalmente que no se tenga la protección completa porque es principalmente por la vía respiratoria por donde se mete.

—¿Qué explica que se infecte tanto personal médico?

—Aquí se juntan dos cosas: primero, solamente los que están catalogados específicamente como equipo Covid son los que tienen la mayor protección. Pero en un hospital híbrido, que son los que manejan Covid y no Covid, hay personal que no es considerado principal del equipo Covid y no se les da el material de protección ni capacitación necesaria.

Se sabe que muchas de esas mascarillas no son las adecuadas para el tipo de virus. Yo dudo mucho de la calidad de las mascarillas. En el mejor de los casos te dan la que dice N-95, pero en la mayoría de los casos te dan las mascarillas tricapa. Eso es como querer atrapar un mosco con una red de futbol.

La otra, es la capacitación. Se requiere de mucha capacitación para poder enfrentar el virus, desde lo más básico, que es vestirse y desvestirse, hasta el tiempo que uno debe estar en contacto con estos pacientes. Las medidas de seguridad y prevención son importantísimas porque estamos hablando de personal que está en contacto directo con los pacientes Covid.

Si la gente no está capacitada y no tienen el material necesario, prácticamente los están enviando al matadero.

—¿Hay personal que lo están mandando sin la capacitación adecuada?

—Sí. Hay personal que mandan a ciertos tipos de consulta o valoraciones dentro de hospitales híbridos o Covid, para atender a pacientes que son Covid, pero con otro padecimiento.

Como no es personal especializado, puede no tener la capacitación y el material adecuado.

Por otra parte, considero que los médicos que están en un grave riesgo son los que están en farmacias y los que son de medicina familiar y general. Ellos también están en contacto directo con la mayoría de la población, sin las medidas adecuadas, ni la capacitación.

—¿Qué tan serio es el problema del personal que está trabajando en áreas Covid a pesar de tener comorbilidades?

—De los que yo conozco siguen de permiso y de algunas especialidades sí ya los están regresando, con el supuesto de que sólo van a ver a cierta cantidad de pacientes. Solo van a ver a pacientes no Covid. Realmente dudo mucho eso porque prácticamente ya todo mundo ha estado en contacto con alguien con Covid.

—¿Cómo están los protocolos para los casos de que alguien del personal médico se contagia de Covid?

—Te comento el caso de un compañero anestesiólogo que acaba de regresar luego de pasar un viacrucis en su salud, como administrativamente.

Como fue de los primeros casos de contagio, no consideraron su caso como riesgo de trabajo. No creían que era por Covid, al final salió la prueba y es la fecha que no le han tomado eso como riesgo de trabajo, a pesar de que fue en el hospital donde se contagió y lo tiene documentado porque atendió a un paciente que tenía los síntomas de Covid y que se confirmó que sí tuvo Covid. Administrativamente es un relajo, por la cantidad de compañeros que han padecido esto, de que si se lo toman o no como riesgo de trabajo y se la viven ahí en tramitología.

¿Cuándo mueren, los familiares tienen el acompañamiento necesario?

—Hasta donde sé el instituto les da facilidades con carroza, pero no sé si les den algún tipo de remuneración.

—¿Cómo está funcionando el bono Covid?

—Realmente muy, muy pocos lo reciben. Al principio hubo muchas quejas porque se lo estaban dando a personal administrativo que no tenían contacto directo con pacientes Covid. Hubo mucha molestia. En el área donde yo estoy, a muchos compañeros no se lo han dado.

Otra cosa, la supuesta condecoración que se pretende dar a personal médico destacado por su labor en el frente contra el Covid, para muchos es una burla y hasta una ofensa.

A mí me molestó bastante porque compañeros sindicalizados, son los que tienen acceso a las matrículas y claves CURP, que es con lo que uno pueda votar, en favor de alguien y los pueden usar.

Segundo. No se podía votar en la página que abrieron para ello. Cuando yo quise votar me aparecía “personal no encontrado” siendo que tengo base en el IMSS. Entonces me pregunto ¿a quién están nominando, a quien se le va a dar ese bono?

—¿Quiénes están más expuestos a contraer el covid en el frente de esa batalla?

—Creo que quienes más se han expuesto y menos acceso tienen a equipos de mayor protección son los de enfermería y camilleros. No tienen un ingreso mayor, difícilmente pueden comprar equipos como el que te describí y que pues ellos están ahí. Ellos les toman signos vitales a los pacientes, los pasan a las camas, los canalizan, los reciben. Son los que hacen los cambios de cama, son a quienes les tosen, les estornudan, los vomitan y de todo.

—¿Qué es lo más difícil de toda esta tarea?

—Que no hay suficiente personal. Luego estamos dos y hay diez pacientes ya recibidos, más lo que estamos recibiendo. A veces no nos damos abasto.

—¿La pandemia ya se está domando?

—No. Con esta reapertura veo un repunte y en este repunte veo que hay un poco más de mortalidad. Ahora llegan acabadísimos.

