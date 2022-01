Un tribunal federal rechazó enviar el amparo interpuesto por la defensa de Mario Aburto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual revisaría su condena de 45 años de prisión por el homicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de la república en 1994.

El magistrado Jorge Arturo Sánchez Jiménez, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México, fue quien determinó que no procedía el amparo interpuesto por la defensa de Aburto Martínez, al argumentar que no le compete a la SCJN analizar el caso, al no existir temas constitucionales en el mismo.

Por lo anterior, se determinó que será dicho tribunal el que analice el amparo de Mario Aburto, ello luego de alegar que sufrió tortura para obligarlo a declararse culpable del asesinato del candidato priista.

“Este Tribunal Colegiado es legalmente competente para conocer y resolver el amparo directo que se atiende, no se aprecia que se hayan impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, ni se realizó la interpretación directa de un precepto constitucional”, señala la notificación.

Cabe señalar que, a finales de noviembre del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que Mario Aburto fue torturado durante su detención en 1994.

Al dar a conocer los resultados de su informe sobre el expediente de queja CNDH/6/2021/1261/VG, la Comisión pudo acreditar que Mario Aburto “fue torturado desde su detención el 23 de marzo de 1994, al igual que algunos miembros de su familia, él de manera reiterada hasta años recientes”.

Asimismo, se resaltó que tales actos ilegales lo sabían, “así como los responsables de la investigación oficial y la propia Comisión Nacional, no obstante, lo minimizaron y hasta desautorizaron. Todo con el fin de sostener la versión oficial del asesino solitario”.

Luego de la determinación del Primer Tribunal Colegiado se prevé que en los próximos meses se analice si revoca, modifica o confirma la sentencia de 45 años que fue impuesta en el 2005 a Mario Aburto, preso en el Centro Federal de Readaptación Social 12 de Guanajuato.

