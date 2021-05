Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) en contra del candidato por la alianza "Va por Sinaloa" a las gubernatura de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, por por la presunta entrega de tarjetas a cambio de votos.

Además denunció al actual gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, por supuesta coacción del voto. Morena considera que, el gobernador de Sinaloa genera inequidad en la contienda electoral por favorecer al abanderado de la coalición PRI, PAN y PRD mediante la entrega a la población de las tarjetas “Puro Sinaloa”.

En ese sentido, el candidato de la coalición Morena-PAS a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusó directamente al gobierno estatal de ordenar la entrega masiva de la tarjeta “Puro Sinaloa” a familias, con el propósito de favorecer la campaña de Zamora Gastélum. En un evento político explicó que el reparto de la tarjeta alimentaria, la gente compra una pequeña despensa,y que se hace de manera masiva en los 18 municipios.

Morena también presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en contra de los candidatos a las gubernaturas de Querétaro por el PAN, Mauricio Kuri Gozález y Francisco Pelayo Covarruvias, por el PRI, PAN y PRD, en Baja California Sur.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Gutiérrez Luna, dio a conocer este jueves las tres denuncias ante la FEDE.

Presentamos 3 denuncias contra los candidatos a gobernador: 1️⃣ @makugo de Queretaro 2️⃣ @PanchoPelayoC de BCS 3️⃣ @MarioZamoraG de Sinaloa Están solicitando el voto por una promesa de dinero, lo que debe investigarse y sancionarse como #delito por la @FGRMexico.#FraudeElectoral pic.twitter.com/3JiRqsl2BW — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) May 13, 2021

En los últimos días, la contienda electoral para los comicios del próximo 6 de junio ha estado marcada por las denuncias de la supuesta compra de votos e intromisión de autoridades federales; señalamientos que ya llegaron hasta la Organización de Estados Americanos (OEA).

En la semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía Especial en Delitos Electorales de la FGR investigar y castigar a los partidos y candidatos que ofrecen tarjetas con recursos económicos a cambio de voto, porque dijo esa es una práctica antidemocrática.

Este mismo jueves, el presidente López Obrador dijo que debe ser la Fiscalía General de la República (FGR) y no el INE, la que determine si es legal o no la entrega de tarjetas por parte de candidatos a puestos de representación popular, al señalar que no tiene nada que ocultar y cualquier organización internacional -OEA- puede venir a México a indagar esos temas.

