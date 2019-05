La disputa de plazas entre organizaciones delictivas ha provocado inseguridad en el estado y su capital, donde en los últimos años se vive una situación de violencia que afecta la actividad económica, reconoció el secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas.

En esta entidad, explicó, hay por lo menos cinco cárteles en disputa, principalmente los Rojos y los de Jalisco Nueva Generación con algunos cárteles emergentes que existen alrededor y que se disputan la plaza.

Ello porque Morelos, debido a su ubicación geográfica y vías de comunicación que conectan con Guerrero y la Ciudad de México, se ha convertido en un corredor complicado y una ruta muy disputada por los cárteles para el trasiego de droga.

Además, Cuernavaca es el único de los 36 municipios morelenses que no se ha sumado al modelo del mando coordinado, que busca unir esfuerzos del mando de la policía y los recursos del estado para homologar sueldos, capacidades, equipamiento, adiestramiento y los exámenes de control de confianza de los policías estatales y municipales.

Lo anterior, señaló Ojeda Cárdenas, hace más difícil la coordinación, por lo que es necesario aplicar el decreto de mando único en Cuernavaca, a fin de implementar la política pública más adecuada.

El secretario de Gobierno de Morelos opinó que la única forma de obtener resultados favorables es con mecanismos de coordinación, por ello, todos los días sesiona el grupo de coordinación con el gobierno federal, el Ejército, el Centro Nacional de Investigación, con la Fiscalía General de la República y del estado, así como con la comisión estatal de seguridad.

Añadió que para atender el problema de inseguridad se requiere de mayor capacidad policial, ya que a nivel estatal solamente se cuentan con poco menos de 600 elementos.

“Y las policías municipales están en condiciones muy dispares, con niveles salariales que a veces no les alcanza ni siquiera para tener los niveles mínimos necesarios para poderse mantener de forma honesta”, comentó.

Asimismo, destacó la importancia de contar con el apoyo de la Guardia Nacional para que sume al estado alrededor de 500 o 600 elementos y con el reclutamiento de policías municipales, más el mando coordinado, podría generarse una fuerza de contención suficiente para hacer frente a la situación.

En tanto, el presidente en Morelos de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, Jorge Mátar Vargas, consideró que la seguridad está rebasada y más allá de pedir el incremento de la policía y que acuda gente a la academia, en lo inmediato el tema es reforzar la seguridad en el estado, “necesita venir la Guardia Nacional, los militares, marinos” para tener certeza.

Al respecto, el presidente municipal de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos, señaló que aún no ha recibido respuesta a su solicitud de que la Guardia Nacional opere en esta localidad.

Protesta de Sicilia

El poeta y fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, encabezó una protesta frente al Palacio de Gobierno de Morelos para denunciar los 580 asesinatos en lo que va de la gubernatura de Cuauhtémoc Blanco y para hacer un llamado a las autoridades a tomar medidas urgentes para combatir la violencia en todo el país.

“Fue peor Graco Ramírez y éste (Cuauhtémoc Blanco) parece que va a ser peor y parece que es la misma historia con el gobierno federal, porque no están atendiendo a profundidad y con inteligencia, verdaderamente con inteligencia, simplemente se va a seguir reproduciendo (la violencia) y va a ser más infernal”.

Luego de que este miércoles se registrara una balacera en la Plaza de Armas que dejó un saldo de dos personas muertas y dos lesionadas, el activista acusó que ni el gobierno estatal, ni la administración federal han atendido la crisis de delincuencia en México.

“Éste era (el) lugar público más seguro que tenía el estado, ahora ya no hay nada seguro, hay una negligencia y una idiotez por parte de las autoridades del estado y no se diga de las federales, que no están tomando en serio la situación, tanto de las víctimas como de la violencia que las produce”, señaló.