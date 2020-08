En México 595,841 personas se han contagiado de Covid-19 y 64,158 han fallecido desde el inicio de la epidemia registrado el 28 de febrero, de acuerdo con el reporte técnico diario de la Secretaría de Salud.

La actualización de ese reporte mostró 4,129 nuevos casos de contagios confirmados y 339 nuevos fallecimientos confirmados en las 24 horas.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gattel explicó que si se le aplica el porcentaje de estimación la cifra real de contagios de Covid-19 podría llegar a 629,520 casos.

De ese número, se estima que 41,959 son casos activos, es decir, las personas que han presentado síntomas en los últimos 14 días.

Asimismo, en el país hay 81,151 casos sospechosos, por lo que están a la espera del resultado de una prueba de detección del coronavirus SARS-CoV-2.

López-Gatell detalló que al momento se han aplicado 1 millón 340,466 pruebas de detección mediante el método PCR.

Reducción de la pandemia se detiene, alertan

Tras asegurar que “la epidemia no desciende de forma monotónica, es decir, con un descenso continuo, sino que tiene momentos de estancamiento, y es un espacie de escalera”, el subsecretario López-Gatell, dijo que esta semana podría detenerse el descenso de la epidemia.

“Al cierre de la semana 33, tuvimos un periodo de disminución de la velocidad de reducción, es decir, ya no se redujo en esa semana a la velocidad que venía reduciéndose la epidemia desde la semana 29, y ahora abrimos esta semana con una reducción que podría no sostenerse durante la semana siguiente.

“Desde la semana 29 (tenemos esta reducción hasta la semana 32, en la semana 33 no hubo cambio, no hubo reducción, ahora hacia la semana 34 tenemos una reducción de 12%, pero estaremos incorporando datos a lo largo de la semana, y abriendo con una reducción tan pequeña de -12% no podríamos garantizar que esto se mantenga a lo largo de la semana, quizá terminemos nuevamente en una etapa de meseta”, mencionó. Aseguró, sin embargo, que “las defunciones van reduciendo en 56 por ciento”, explicó el funcionario.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López-Gatell Ramírez mencionó que de las 30,770 camas habilitadas para atender a pacientes con Covid-19, 10,867 (35%) se encuentran ocupadas. Los estados que registran el mayor número de pacientes en esos espacios son: Nuevo León con 63%; Nayarit con 52%; Hidalgo con 50%; Ciudad de México con 47%; Colima con 45%; Coahuila con 44%; Veracruz con 41%; Zacatecas, Michoacán y Estado de México con 39% respectivamente, entre otras.

De las 10,117 camas con ventilador para pacientes críticos, 3,060 (30%) se encuentran ocupadas en todo el país, siendo los estados con mayor ocupación: Nuevo León con 56%; Aguascalientes con 51%; Colima con 59%; Baja California con 45%; Ciudad de México con 43%; San Luis Potosí con 41%; Zacatecas con 34%; Querétaro y Coahuila con 33%; Sinaloa con 32%; Veracruz con 32%; Puebla, Jalisco y Durango con 31% y Estado de México con 29%, entre otros estados.

El subsecretario de Salud dijo estos datos muestran que: “en las entidades federativas también va disminuyendo el porcentaje de ocupación, lo que revela la actividad epidémica en descenso”.

