Mario Escobar da "ultimátum" a la fiscalía de Nuevo León para encontrar indicios sobre la muerte de su hija Debanhi

Monterrey, NL. Tras cuatro meses de que desapareció Debanhi Escobar Bazaldúa, la pesadilla para sus padres parece interminable. La mesa de coordinación que encabeza la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León le solicitó al señor Mario Escobar 15 días para presentar alguna línea de investigación sobre algún sospechoso del feminicidio.

“En mi posición me dan 15 días, les doy este último voto de confianza, si no, bueno a ver qué medidas o estrategias vamos a tomar porque ya es mucho tiempo, ya casi cuatro meses de que no tenemos una línea de investigación sobre algún sospechoso”.

“Sabemos que Debanhi entró al motel (Nueva Castilla) y nunca salió (de ahí), o sea, no hemos tenido otra pista y (mi hija) nunca salió, fue privada ilegalmente de su libertad, en el sentido de la segunda autopsia, la necropsia dice que fue privada de su libertad y fue sofocada y ahí perdió la vida”.

Como se recordará, el pasado 18 de julio, Felipe Edmundo Takahashi Medina, director del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informó que tras la exhumación del cuerpo de Debanhi, se hizo la tercera necropsia y dio a conocer las conclusiones.

“La verdadera causa de la muerte de Debanhi Escobar fue asfixia por sofocación, en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios”, y no por un accidente, después de haber caído a una cisterna ubicada en un área del motel, como lo afirmó la fiscalía estatal.

El padre de Debanhi, comentó a la prensa, que la reunión con las autoridades judiciales ocurrió después de dos semanas, “respetando todavía los convenios que se hacen con ellos, se trabajó en la mesa (de coordinación), ellos están en la posición de que vamos a tratar de encontrar algo”.

Molesto, agitado, cansado, dijo que no se trata de encontrar algo, “se trata de encontrar a los presuntos culpables del asesinato de mi hija, del feminicidio, de que la mataron y bueno hay que encontrar a los presuntos culpables”.

Añadió que aún faltan las periciales de las cuatro conclusiones a las que se llegó en la última necropsia.

Lo irónico dijo, es que acudió para solicitar el acta de defunción de su hija, documento que debía explicar la causa de la muerte, pero le comentaron que como se trataba de una situación atípica, --es decir, que intervino la subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana--, no estaba lista el acta de defunción.

¿Es un ultimátum? “Sí. Ultimátum que le doy a la fiscalía para encontrar indicios (sobre algún presunto sospechoso); si no, ya veremos. Voy a tomar acciones, las voy a analizar para tratar de encontrar la verdad, porque no nos han dado nada.

Lo que más le duele a la familia de la joven de 18 años que desapareció el pasado 9 de abril es que después de más de 120 días, se tiene que catear de nuevo todo el motel, porque, “hubo muchas omisiones, (queremos) saber si lo hicieron por dolo, omisión o si están encubriendo a alguien”, recalcó Mario Escobar.

kg