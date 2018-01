El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera (MAM), informó que organizaciones civiles y la Comisión de Derechos Humanos capitalina acompañan las investigaciones por el caso del menor Marco Antonio Sánchez, quien aún no tiene las condiciones médicas para presentar su declaración.

“No daríamos ninguna información preliminar hasta en tanto no tener datos puntuales que den los expertos, los médicos. Ellos son los que tendrán que decirnos cuál es su estado de salud (...) La declaración no se tiene porque no hay condiciones médicas que lo permitan; hasta que los médicos nos digan que se puede hacer, hasta entonces”.

De acuerdo con información difundida sobre el reporte médico realizado a Marco Antonio, quien estuvo desaparecido cinco días tras ser detenido por policías y hallado este domingo deambulando por el municipio de Melchor Ocampo, en el Estado de México, presenta diversas contusiones que no comprometen ningún órgano.

Los padres del menor indican que tiene un discurso desorganizado, así como algunos golpes en rostro y extremidades.

“La investigación sigue su curso, es una investigación que tendrá que agotar todas las líneas, se siguen buscando más elementos técnicos, ésa es una parte muy importante, se siguen corroborando bitácoras (...) Les estará informando también la Procuraduría (local) de las diligencias que se realicen, así como de la evolución de todo lo que son los estudios que se le están realizando al menor”, concluyó el jefe capitalino.

Por su parte, la Procuraduría informó que trata de establecer las causas de las lesiones presentadas en el joven de 17 años, por lo que se requiere que esté debidamente orientado para obtener información sobre dónde estuvo desde el pasado 23 de enero tras su desaparición.

Sobre la versión del policía Ubel Mora Gallardo, uno de los que participaron en la detención de Marco Antonio, se informó que fue necesario que elementos de investigación, en compañía de policías de Guerrero, acudieran al poblado de Pochotillo, de donde es originario para su ubicación.

Sin embargo, pobladores trataron de impedir la diligencia. La dependencia recordó que cuatro preventivos están bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Pública.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México sostuvo que existen dos carpetas de investigación que se están integrando, la primera por la desaparición de Marco Antonio, en la cual se están revisando diversas cámaras de seguridad.

La segunda carpeta se refiere a lo que declararon los cuatro policías, con la finalidad de constatar lo que manifestaron ante las autoridades ministeriales sobre su proceder, actuar y los motivos por los que dejaron libre al adolescente.