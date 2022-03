El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la mayoría de los asesinatos de periodistas sucedidos en lo que va de su gobierno se atribuye al crimen organizado y que la diferencia fundamental con respecto a lo que sucedía en el pasado es que hoy no hay impunidad, no son crímenes cometidos por el Estado y los responsables materiales e intelectuales ya fueron detenidos.

“Estoy asumiendo la responsabilidad. No solo eso, estoy trabajando desde luego para proteger a los periodistas... La diferencia de estos lamentables casos, con los de antes, es que los periodistas asesinados ahora, casi todos, han sido víctimas de las organizaciones criminales que se heredaron de una política fallida que se inició desde los 80 y se mantuvo por 36 años del periodo neoliberal. Esas bandas surgieron en ese período y fueron incluso toleradas por los gobiernos neoliberales", respondió la mañana de este jueves en su habitual conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, cuando un periodista neoyorquino le preguntó si reconoce que su gobierno está fallando en el establecimiento de condiciones para el ejercicio periodístico.

E invitó al comunicador a asistir a la conferencia de prensa del próximo jueves, cuando su gobierno informará a detalle de las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas durante su mandato.

Al asegurar que la mayoría de los medios de comunicación no hablan, o lo hacen muy poco, del contexto y los antecedentes de los grupos criminales que hoy asesinan a periodistas, explicó que durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón "se llegó al extremo" de que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, "tenía relaciones con el crimen organizado y por eso está preso en Estados Unidos".

"Se mantienen estas bandas porque lleva tiempo pacificar a un país después de 36 años de promoción, desde el Estado, de la violencia", expresó.

Negó luego que, como afirmó su interlocutor, "el problema" esté "peor que nunca".

"No. No. No es así; hay una diferencia fundamental, estos no son crímenes de Estado", refutó.

Dijo tener "todos los elementos" para cambiar la impresión que tiene el periodista extranjero. "Te podemos dar la información, caso por caso, pero no solo eso, a diferencia de antes en todos estos homicidios ya hay detenidos. No hay impunidad".

Cuando el periodista inquirió, ante sus argumentos de que hay una campaña de medios contra su gobierno aprovechando los asesinatos de periodistas, que son los periodistas humildes, aquellos que trabajan para redes sociales y en el territorio, los que le han informado que sienten que el gobierno de López Obrador les está fallando, explicó que hay "un plan de protección a periodistas".

Finalmente, dijo que, en efecto, los periodistas que han sido asesinados son los humildes, los que trabajan en las distintas regiones del país, no “los periodistas que están al servicio de los potentados’’, que no corren riesgos, y a los que no desea que les pase nada, como no desea que pase con nadie.

rolando.ramos@eleconomista.mx