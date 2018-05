El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, negó el agravamiento de su salud, y argumentó que desde hace cinco años no visita al doctor.

Entrevistado luego de un mitin en Huajuapan de León, Oaxaca, el aspirante presidencial afirmó que se siente muy bien, y atribuyó las versiones sobre su precariedad de salud a sus adversarios.

“Me siento aquí (en la escalera), porque ya ven como están los rumores de que ando enfermito. ¡No, no, no! Ando muy bien de salud. Gracias a la ciencia, y al creador estoy bien salud”, comentó.

Insistió: “estoy muy bien de salud. Están muy nerviosos mis adversarios porque seguimos creciendo; es un fenómeno, la verdad, estamos creciendo mucho, cada vez hay más gente que se está uniendo al movimiento; estamos como 30 puntos arriba, algo nunca visto en la historia del país, en los tiempos actuales”.

“Estoy muy bien de salud. Estoy re bien, hasta me puedo parar en un solo pie”, bromeó.

López Obrador explicó que la fotografía que se difundió, en el que aparece con el médico Félix Dolorit, fue una consulta al doctor hace cinco años.

“Entonces están reciclando, ahora no he podido ir a ver al cardiólogo porque no he tenido tiempo, pero sí voy, voy con cierta frecuencia, ahora no he podido; estoy muy bien, me siento muy bien, me hacen electrocardiogramas cada vez que voy al médico y estoy al 100, a veces voy al beisbol, y estoy macaneando, como si nada”, aseveró.

El político tabasqueño aseguró que su estado de salud sí le permitiría “aguantar” seis años de gobierno, en caso de ganar las elecciones del 1 de julio.

“Primero, que me dicen que me voy a quedar 14 años, que me voy a reelegir, y luego que ya no voy a aguantar. Ya no los entiendo. Voy a estar seis años sin ningún problema, trabajando”, mencionó.

El candidato presidencial de Morena, PT y PES se refirió también a un video que circula en redes sociales, en el que se le escucha supuestamente en estado de ebriedad. López Obrador dijo que, en ese video, se modificó su voz.

“Es que están manipulando videos, yo de por sí, hablo despacio, no hablo de corrido, entonces, lo que hacen es que le bajan todavía más el volumen”, comentó.

jmonroy@eleconomista.com.mx