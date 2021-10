Querétaro, Qro. 1 de octubre de 2021. Al rendir este viernes protesta como Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González hizo el compromiso público de seguir construyendo un mejor porvenir para las y los queretanos; un estado de mayor prosperidad, de justicia social y de bien común, que permita caminar al siguiente nivel y que lo convierta, en seis años, en el estado con menos pobreza de todo el país. Lo anterior, con un gobierno responsable, serio, profesional, cercano y transparente; a la altura de la confianza de las y los ciudadanos.

“Estamos llamados a ser lo mejor de México. Los convoco a escribir, desde este minuto, una nueva página brillante y honrosa de la historia de nuestra tierra. Soy claro, ejerceré el cargo de gobernador con humildad, pero no aspiro a escribir una historia humilde; por el contrario, los invito a pensar en grande, a atrevernos, a arrojarnos. Llevaremos a Querétaro al siguiente nivel: sin atropellos, pero sin debilidades; sin arrogancia, pero sin subestimarnos. Todo aquel que comparta este propósito, hacer más grande y más noble a Querétaro, es bienvenido en este proyecto”, dijo en su primer mensaje.

Un buen modelo de gobierno, expresó, se sustenta en dos grandes pilares: tener finanzas sanas y garantizar la seguridad de la sociedad, por lo que decretó en los primeros minutos de su administración, un programa de ahorro y la ejecución inmediata de un Programa Estatal de Obra Pública sin precedente en la historia de Querétaro. Este paquete de obras, consiste en una inversión de mil 66 millones de pesos, que incluye más de 130 obras sociales, de infraestructura y vivienda.

“Pondremos en marcha más de una obra pública cada día en los primeros 100 días de esta administración. A ello, sumaremos un vasto programa de rehabilitación de espacios educativos; así, facilitaremos que el sector privado invierta más. Y, en los próximos días, estaré arrancando un programa de obras y acciones para San Juan del Río, que incluye la remodelación del Mercado Juárez y el Mercado Reforma, la construcción de una estación de bomberos y del paso inferior de la avenida Tecnológico, entre muchas otras”, manifestó.

El mandatario estatal también anunció la creación del Instituto Queretano del Emprendedor y un programa de becas del 50 por ciento a todos los estudiantes que ingresen a alguna universidad pública de la entidad.

Aunado a lo anterior, afirmó que, en los próximos seis años, Querétaro será el primer estado del país que invierta dos por ciento del PIB en investigación, innovación y desarrollo tecnológico, conjuntando inversión pública, privada y social.

El Gobernador de Querétaro subrayó que en su gobierno no habrá espacio para la ineptitud; mucho menos para la corrupción, por lo que instruyó a todas y todos los mandos medios y superiores de la nueva administración, presentar y hacer públicas su declaración patrimonial, fiscal, de no conflicto de intereses, carta de no antecedentes penales y examen antidoping; para convertirse en el primer gobierno estatal en cumplir con estos lineamientos.

En materia de seguridad, recalcó que en Querétaro no hay espacio para el delito, por lo que garantizó actuar con absoluta firmeza y castigar a quien viole la ley.

“Las calles son de las familias, de nadie más, quien no lo piense así, puede mudarse de este estado, y le sugiero, que lo haga de inmediato”, aseveró.

Así mismo, expresó que la educación será fundamental como factor que garantice empleabilidad a las y los jóvenes. Y, en salud, reiteró que Querétaro continuará teniendo un sistema de salud ejemplar, por lo que mejorará la infraestructura, equipos, tratamientos, medicinas, pruebas y vacunas.

“Para atender las secuelas del COVID, las y los queretanos merecen la mejor atención, comenzaremos con la construcción de una clínica post COVID. No dejaremos a nadie atrás”, reveló.

De igual forma, manifestó que, para continuar alentando la llegada de inversiones, tendrá un gobierno profesional y ágil, con un programa de mejora regulatoria, sin precedente, para que haya menos trámites.

Entre los anuncios destaca también la instalación de dos empresas de clase mundial del sector de tecnologías de la información, con una inversión de mil 300 millones de dólares, que generarán más de dos mil empleos directos e indirectos de gran calidad.

Adicionalmente, en los próximos días anunciará proyectos de inversión por un monto superior a los ocho mil millones de pesos que generarán más de seis mil 500 empleos directos.

Así mismo, presentó la creación de la Agencia Estatal de Energía que garantizará su abasto, cuidando el medio ambiente y nuestra biodiversidad; así como anunció la inauguración de la línea de agua de Pinal de Amoles y la ejecución de 18 obras hídricas más, para llevar el vital líquido a miles de familias.

Por su parte, destacó que pondrá en marcha un Sistema Queretano para la Movilidad Social, que encare la vulnerabilidad y abata la pobreza. Presentará ante el Congreso local una iniciativa para la creación de un seguro de desempleo para cabezas de familia que hayan perdido su ingreso por causa de la pandemia; propondrá a la LX Legislatura la aprobación de un apoyo directo a jefas de familia que vivan en condiciones de vulnerabilidad; y adelantó que dará un apoyo directo de dos pesos, pagados directamente en el camión, a los jóvenes estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad para el uso del transporte público.

Asimismo, Mauricio Kuri hizo un reconocimiento al trabajo de su antecesor, Francisco Domínguez Servién, al puntualizar que fue una administración ejemplar: ordenada, profesional, transparente y eficiente, lo que los obliga -dijo- a ser mejores.

Mauricio Kuri González también reiteró que la coordinación y el trabajo conjunto con el gobierno federal son clave para el desarrollo del país, por lo que celebró la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, como representante personal del presidente de la República.

“Le pido, señor canciller, transmita al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestra visión y nuestra convicción de establecer un marco de cooperación, de colaboración y de respeto (…). Espero que al presidente le vaya bien, porque con ello, a México le va mejor”.

En ese sentido, el gobernador agradeció también el respaldo de Olga Sánchez Cordero, quien preside la Mesa Directiva en el Senado de la República; a su vez, se congratuló por el acompañamiento de los Senadores de la República; la representación del Poder Judicial; embajadores; así como a los gobernadores que lo acompañaron; presidentes municipales; diputados federales e integrantes de la sociedad civil.

Es de destacar que, previo a este acto solemne y derivado de las afectaciones que se presentaron en los municipios de San Juan del Río Y Tequisquiapan, el Gobernador informó la cancelación de su agenda del primer día, para atender personalmente la contingencia que ocasionaron las precipitaciones de la madrugada de este 1 de octubre, pues dijo, intervendrá el nuevo gobierno hasta restablecer la normalidad.

Por último, y para cerrar su discurso, el gobernador Mauricio Kuri aseveró que nadie gobierna solo, que las y los ciudadanos son los principales protagonistas del destino de Querétaro, por ello, los invitó a sumarse, a actuar con determinación y con arrojo, para ser referente nacional.

“Mostremos otra vía a la nación; la de la reconciliación, el estudio permanente, el trabajo y la competencia. Enfrentemos juntos los retos y superemos los desafíos, reafirmemos -juntos- el orgullo de vivir en esta tierra, construyamos mayores oportunidades para todas y todos. Este es el momento de Querétaro. Llegó la hora. Vamos al siguiente nivel. ¡Juntos, adelante!”, finalizó.