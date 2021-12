La transparencia y la honestidad son los valores principales que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre los que se justifica la celebración de conferencias diarias. “Todos los días a las 7 de la mañana nos vamos a estar encontrando”, dijo el presidente antes de asumir su mandato, el 1 de diciembre de 2018. “Todos los días a las 7 de la mañana habrá conferencia en Palacio Nacional de lunes a viernes. Sábado y domingo es gira por el país”, informó antes de tomar protesta.

Desde entonces, la agenda informativa está profundamente marcada por el presidente desde las 7 de la mañana cuanto aparece en el Salón Tesorería de Palacio Nacional frente a representantes de los medios de comunicación que previamente se registran para presenciar la conferencia y, con suerte, hacerle alguna pregunta al presidente respecto a temas de relevancia nacional que posteriormente se transmite en plataformas digitales como Youtube, Facebook y Twitter, desde las cuentas oficiales de la Presidencia de la República.

López Obrador ha sugerido extender esta práctica informativa los fines de semana para combatir lo que él considera la manipulación de información. “A lo mejor sí es necesario sábado y domingo también (hacer) mañanera para que no quede nada sin aclarar y que no se dé pie al rumor; que podamos responder rápido y, si algo es falso, aclararlo. Si es verdadero, atender la demanda. (...) Ayuda mucho que haya críticos, porque así no se oculta nada; tenemos que estar atentos y pendientes”, dijo el 27 de enero de 2020 sin concretar la propuesta.

¿Cuánto cuestan las mañaneras?

De acuerdo con la respuesta de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República a la solicitud de información elaborada por El Economista con folio 0210000137621: “Ninguna de las conferencias de prensa celebradas en Palacio Nacional genera erogación alguna, pues se comunica que los recursos humanos forman parte de la estructura orgánica de la Oficina de la Presidencia de la República, así como, el mobiliario utilizado en estas”.

Llevar a cabo una conferencia de prensa no es cosa sencilla y mucho menos barata, requiere de una logística que involucra a personas clave que asumen responsabilidades necesarias para la ejecución del evento. En el caso de la conferencia de prensa mañanera operan varios equipos de trabajo:

El equipo de logística de medios conformado por 8 personas El equipo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, integrado por 2 personas El equipo de fotógrafos, conformado por 5 personas El equipo de redes sociales, integrado por dos personas La jefatura del equipo, representada por el vocero Jesús Ramírez Cuevas

Se trata de un equipo humano de 18 personas en total, con sueldos brutos que van desde los 17,010 hasta los 163,651 pesos mensuales.

Las conferencias mañaneras le incumben a los responsables de la plataforma de Gobierno de México y redes sociales oficiales como se indica en la solicitud de información con el folio 331000121000214, a cargo de 2 personas, sin dejar de mencionar al Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Ramírez Cuevas, quien percibe un sueldo bruto de 163,651 pesos mensuales.

La suma de sueldos brutos mensuales de todos los involucrados en las conferencias mañaneras asciende a 811,517 pesos, lo que multiplicado por los tres años que acumula la administración de López Obrador —y las mañaneras— suma 29 millones 214,612 pesos.

Equipo de logística de medios:

Nohemí Verónica Beraud Osorio, sueldo bruto mensual: 72,171 pesos

Dánahe Lezama González, sueldo bruto mensual: 45,075 pesos

Gabriela Sarmiento Gaspar, sueldo bruto mensual: 17,010 pesos

Edgar Abraham Romero Hernández, sueldo bruto mensual: 25,820 pesos

Erik Cuauhtémoc Becerril Ocampo, sueldo bruto mensual: 22,948 pesos

Gabriel Rodrigo Violante Duran, sueldo bruto mensual: 18,358 pesos

Jaime Martínez González, sueldo bruto mensual: 22,948 pesos

Ruslán Aranda Hernández, sueldo bruto mensual: 21,299 pesos

Equipo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana:

Eduardo Daniel Maya Ortega, sueldo bruto mensual: 17,010 pesos

Laura Alejandra Álvarez Suárez, sueldo bruto mensual: 17,010 pesos

Equipo de Fotógrafos:

Luis Jorge Gallegos Gallegos, sueldo bruto mensual: 81,034 pesos

Juan Carlos Ramos Mamahua, sueldo bruto mensual: 72,171 pesos

Saúl López Escorcia, sueldo bruto mensual: 72,171 pesos

Julio Cesar Muñoz Martínez, sueldo bruto mensual: 62,042 pesos

Rubén López Luna, sueldo bruto mensual: 28,033 pesos

Responsables de redes sociales oficiales:

Blanca Celeste Lugo Frausto, sueldo bruto mensual: 22,023 pesos

Pedro Daniel Ramírez Pérez, sueldo bruto mensual: 30,743 pesos

Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia:

Jesús Ramírez Cuevas, sueldo bruto mensual: 163,651 pesos

Para realizar la transmisión de cada conferencia se necesita un servicio de conexión a internet adecuado y equipo técnico, como cámaras, micrófonos, rieles y computadoras. En la respuesta de transparencia, la Secretaría Particular de la Presidencia de la República enumeró 80 aparatos, entre los que se incluyen: cámaras de televisión, adaptadores de fibra óptica, estaciones base, lentes, tripies, consolas y hasta una grúa.

Hay que sumar el plan mensual contratado del estudio de transmisión, contratado a la compañía Restream, con sede en Austin, Texas. El software de Restream se utiliza para enviar la señal de la transmisión a las diferentes plataformas digitales como Youtube. Facebook y Twitter, mismo que oferta planes de hasta 63,730.59 pesos anuales.

Por la cantidad y duración de las transmisiones publicadas cada mes (por lo menos 20 con duraciones que algunas veces rebasan las 2 horas), obligadamente se tiene que contratar el plan Business, mismo que tiene un costo anual de 2,990 dólares, equivalente a 63,730.59 pesos mexicanos de acuerdo al tipo de cambio actual.

Captura del sitio de Restream, donde se distingue al Gobierno de México como cliente que recomienda los servicios de la compañía.

Las conferencias mañaneras son un ejercicio informativo inédito en México, que requiere de equipos estratégicos, servicios tecnológicos y de personas clave para llevarlo a cabo.