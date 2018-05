Si pensamos que el sector obrero le va a dar 20 millones de votos a un candidato, eso ya no es posible, nadie lo puede asegurar, pero lo que sí se puede asegurar es que la votación va a ser copiosa y lo que nosotros buscamos es que el voto sea para quien realmente le genere confianza al trabajador en un futuro de largo alcance para el país, aseveró Patricio Flores.

En entrevista, el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Similares y Conexos de la República Mexicana (Sitatyr) planteó: decir que todos los sindicatos le vamos a aportar miles o millones de votos a uno de los candidatos es lo deseable, es lo que queremos, pero si somos respetuosos de la forma de pensar y de actuar del trabajador en lo particular, pues él va a ejercer su voto por quien él quiera.

El también secretario de Comunicación de la de Confederación de Trabajadores de México (CTM) expuso que lo que están haciendo como dirigentes sindicales es convencer a sus compañeros de cuál es la mejor opción, en términos no de lo que digan los dirigentes sindicales, sino de lo que se ve y representa de acuerdo con el currículum de cada candidato a la Presidencia.

“ La borregada se acabó. Hoy en día, cuando cualquier organización lleva gente a un evento, a lo mejor ahí están, pero sus deseos están en otro lado”, refirió.

El líder sindical dijo que ese tipo de prácticas corresponden a los años 70 del siglo pasado.

“ Eso es lo que representan ellos (los seguidores de López Obrador), el retroceso a los 70, donde mi derecho individual y mi capacidad de pensar no existe”.

Destacó que eso ya no da resultados, porque la gente ya está muy informada. Tiene a la mano los elementos para hacerlo, por lo que ahora, lo que en todo caso se tiene que hacer es ayudar a que realmente se informe y actúe en términos de lo que sabe, no de lo que digan.

En la CTM, explicó, pasaron los tiempos de la obligación a la petición y luego a la reflexión. En la CTM, estamos conscientes de que los obreros no van a ir a votar por quienes les digamos. Ya no. Entonces no podemos decirle al candidato “yo te ofrezco 10 millones de votos”. Lo que le podemos decir es “te ofrezco un trabajo serio, queremos que ganes porque representas lo que le va a dar a este México paz social, seguridad y certeza a todos los trabajadores y al inversionista”. Eso sí podemos ofrecerlo, el trabajo cotidiano para tratar de convencer a la gente.

Lo que se está haciendo, dijo, es orientar con verdades, no para beneficiar a la dirigencia por si llega el partido o la dirigencia.

Sin embargo, indicó que la CTM no quita el dedo del renglón en su convicción partidista. Señaló que forma parte del PRI, dentro del cual el sector obrero es uno de los más importantes.

La CTM es escuchada y sigue incidiendo en los términos de lo que le interesa, refirió.

Luego, señaló que no coinciden con los señalamientos de que el PRI es un instituto político malo. “Los hombres son malos. Ha habido gente que ha utilizado al partido para hacer cosas que no debe, pero eso no quiere decir que el partido es lo que otros dicen”.

El líder obrero consideró que todavía es posible que el candidato del PRI repunte y logre ganar la Presidencia y aseguró que hay un representante permanente de la CTM en la campaña y el secretario general cetemista, Carlos Aceves, tiene comunicación con el candidato José Antonio Meade, al que dijo que los cetemistas consideran un buen candidato y le reconocen su honestidad y talento como funcionario público.

Patricio Flores Sandoval

• Nació el 1 de Septiembre de 1951

• Es licenciado en Ciencias de la educación

• Es profesor normalista.

Se ha desempeñado como:

• Consejero político nacional y estatal del PRI.

• Secretario general del Comité Seccional (Sitatyr).

• Coordinador nacional de Radio (Sitatyr).

• Secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (Sitatyr).