El gobernador de Chihuahua, Javier Corral acusó al gobierno federal y en específico a Enrique Peña Nieto y al secretario de Hacienda, Antonio González Anaya, de tratar de amedrentar a su administración mediante la retención de financiamiento para el estado debido a la prisión preventiva por un año que se le dictó al exsecretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, así como Investigaciones que realiza la Fiscalía local sobre hechos de corrupción.



En conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México, el gobernador, junto a personalidades como la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard y Maricleare Acosta Urquidi, próxima presidenta del Sistema, entre otros activistas y políticos panistas, afirmó que el pasado 4 de enero se reunió con el secretario de Hacienda, Antonio González Anaya, quien le dejó ver el descontento del gobierno federal sobre las investigaciones que realiza el gobierno de Chihuahua y la detención del Gutiérrez Gutiérrez.



En ente sentido, dijo que el pasado 14 de diciembre, en Palacio Nacional, se firmaron diversos convenios que consistían en el otorgamiento por parte del gobierno federal de 44 millones 777,000 pesos por concepto de desarrollo regional en el estado; 35 millones 334,000 pesos por motivo de fortalecimiento a la gestión legislativa y 700 millones más por fortalecimiento financiero correspondientes al ejercicio fiscal 2017, los cuales dijo no se entregaron en el mes de diciembre como se pactó.



Ante este hecho, precisó Corral, pidió a Gustavo Madero, coordinador del gabinete del gobernador, en el contexto de su buena relación con el secretario de Hacienda, se comunicara con éste último para saber las razones del por qué no se habían destinado los recursos.



El gobernador indicó que en la conversación sostenida, González Anaya arguyó que la recaudación fiscal se había caído por lo que se estaban "teniendo problemas para el cierre" del ejercicio fiscal 2017.



No obstante, añadió Corral, la única entidad que no recibió recursos de apoyo federal fue Chihuahua.



"Delante de mí Madero preguntó: 'a ver Pepe Toño, no se está mezclando en esto otra agenda', el secretario contestó; hay que platicar", afirmó Corral.



Ya en la reunión sostenida el 4 de enero pasado, el funcionario de Hacienda, le precisó al gobernador que la investigación que se realiza en contra de Gutiérrez Gutiérrez por peculado agravado, debido al presunto desvío de 250 millones de pesos de las arcas públicas de la entidad para actividades partidistas, ponía en entredicho la asignación de recursos por parte del gobierno federal.



hector.molina@eleconomista.mx