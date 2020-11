El Frente Frío número 13 y el huracán Iota —el cual era hasta ayer 16 de noviembre, categoría 4— amenazan con intensas lluvias en el sur del país, por lo que autoridades federales y estatales de Tabasco y Chiapas se mantienen en alerta, debido a que aún hay ríos que se encuentran desbordados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la interacción del Frente Frío 13 con las extensas bandas nubosas de Iota, ocasionarían “lluvias muy fuertes a intensas sobre Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán, con lluvias puntuales torrenciales en Oaxaca y Chiapas”, las cuales, agregó, “podrán ocasionar deslaves, desbordamiento de ríos e inundaciones en partes bajas de terreno”.

Protección Civil de Chiapas alertó que esperan lluvias intensas en las regiones norte, Mezcalapa, De los Bosques y Tulijá, por lo que exhortó a la población a seguir las recomendaciones debido a que pudieran “registrarse deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de ríos y arroyos, o afectaciones en caminos y tramos carreteros, inundaciones en zonas bajas y saturación de drenajes en zonas urbanas”.

En Tabasco, donde se han reportado ocho muertes por las lluvias, existe el riesgo de que las inundaciones se agraven en los próximos días, ya que al menos cuatro ríos aún están por arriba de su nivel.

El Instituto de Protección Civil del Estado indicó, a través de un boletín informativo, que los ríos Pichucalco, Grijalva, en sus estaciones Gaviotas y Porvenir, Puxcatán y Usumacinta, se encontraban arriba de sus niveles máximos.

Asimismo, expuso que los ríos De la Sierra y San Pedro tienen tendencia a superar su nivel máximo.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su decisión de inundar las zonas indígenas de Tabasco con el fin de evitar mayores afectaciones a la capital, Villahermosa. “Vamos a atender el problema de fondo, porque esta situación de optar entre inconvenientes, que a mí me duele mucho, porque no ha habido un control de presas, que lo va a haber ahora. Ya no va ser la generación de energía eléctrica lo principal sino la protección civil”.

politica@eleconomista.mx